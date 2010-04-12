Загальна ліквідність 51 680,56 + 19 490 - 0.00 = 71 170,56(68 493,52 + 2 677,04(+ 118,62)) млн. гривень.
НБУ вчора таки НАКУПИВСЯ взяв десь 85 млн.долярів на 2094,33 млн.грн., чим і забезпечив приріст загальної ліквідності як по коррахунках, так і по овернайтах!
Та ще додали Автономні чинники 582,71 млн.грн. Вже ДЕВʼЯТИЙ раз поспіль сушать готівку, додаючи 406,39 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щось там виплатили, всього 172,12 млн.грн.
Загальна ліквідність підросла, і вона перевищує середнє значення.
54(52) банків, здається, дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Як овернайти виросли на + 1 141 млн.грн., так і коррахунки піднялись на + 1 536,04 млн.грн. Останні знову майже досягли нормативу ліквідності знизу.
Грошей для купівлі доляра має вистачати, та гарантовано то буде у другій половині доби, коли повернеться двотижневе залучення НБУ з регулювання ліквідності аж на 52 569 млн.грн. Це було останнє залучення під 16,5%, та сьогодні буде перше під 15,5%, що гарно корелює з короткостроковими ОВДП, та 2 місяці не дасть ім впасти нижче цієї величини. Як на мене, треба було зменьшувати облікову ставку аж до 15 відсотків, та то таке...
PS https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора: - НБУ без змін 337061,03 млн.грн.; - Банки продали ОВДП на 244933,61 − 245202,45 = −268,84(+ 538,24) млн.грн.; - Юрособи трошечки продали на 20612,05 − 20629,11 = −17,06(+ 13,42) млн.грн.; - Фізичні також продали на 3649,42 − 3664,90 = − 15,48(+ 25,94) млн.грн.; - А ось, нерезиденти КУПИЛИ усі 96994,04 − 96692,66 = + 301,38 (+ 920,46) млн.грн.
Далі буде...
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Офіційний прогноз уряду щодо експорту і імпорту на 2020 був оновлений
Експорт товарів з послуг з України збільшиться в 2020 році на 7,8% і складе 68,64 млрд доларів грошовому обчисленні. Такі дані містяться в базовому сценарії оновленого макроекономічного прогнозу уряду. В оптимістичному сценарії розрахунків передбачено зростання на 8,8%, до 69,27 млрд доларів.
Втім, в Кабміні очікують, що виросте і імпорт – на 9,6%, до 83,52 млрд доларів у базовому сценарії або на 12,9%, до 86,01 млрд доларів в оптимістичному.
Таким чином, сальдо торгового балансу України залишається негативним, тобто країна продовжить більше купувати, ніж продавати, прогнозує уряд. Дефіцит торгового балансу в базовому сценарії становить 14,88 млрд доларів, в оптимістичному – 16,74 млрд доларів.