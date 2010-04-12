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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2599260026012602>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 331
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:25

  Setta написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера еще на 300 млн.грн купили ОВГЗ на вторичном рынке.

Скоро все поломятся на выход, в узкую дверь..)


"Скоро" это когда?

И куда они поломятся? ))
Подавляющая часть ОВГЗ долгосрочные и в гривне.

на вторичный рынок
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:31

  Vint написав:на вторичный рынок

Ломиться на вторичку, с половинчатыми расценками за номинал?

Это конечно возможно, но сначала должно произойти нечто неординарное.
escobar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:40

Йшов другий рік ревальвації



2018____Зараз___відсоток
21,8496 17,025 -22,1(-25,8) AUD
0,47500 0,3835 -19,3(-21,0) RUB
33,5000 27,600 -17,6(-20,1) EUR
37,4500 31,830 -15,0(-20,1) GBP
28,5500 24,920 -12,7(-15,4) CHF
28,0250 24,725 -11,8(-12,9) USD
1166,89 1190,0 1,980(-1,15) XAU

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 01.11.2019 ранок, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

Золото знову в плюсах. Якось воно тудой-сюдой... На все інше збитки. Євро з фунтом помінялись місцями. Фунт здешевшав меньше євро за два роки!

ВО

PS
Попереднє - Йшов другий рік ревальвації.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:42

  Vint написав:
  Setta написав:
"Скоро" это когда?

И куда они поломятся? ))
Подавляющая часть ОВГЗ долгосрочные и в гривне.

на вторичный рынок


Ок, некий нерез хочет продать свои валютные ОВГЗ.
Он их продаст с дисконтом. Что это изменит для системы?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:46

  escobar написав:
  Vint написав:на вторичный рынок

Ломиться на вторичку, с половинчатыми расценками за номинал?

Это конечно возможно, но сначала должно произойти нечто неординарное.


насправді вторинка дуже динамічна
згідний з вами, зазвичай бумаги там дешевші на 1-3-5%, але рідко буває і навпаки! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:52

Дешевше??!
Скільки я не цікавився у брокера - на вторинці завжди було дорожче десь на 5% приблизно, тому завжди купляв на первинці!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:56

  Setta написав:Ок, некий нерез хочет продать свои валютные ОВГЗ.
Он их продаст с дисконтом. Что это изменит для системы?
Валютные никто с дисконтом продавать не будет! В случае чего продавать будуть гривневые и покупать валюту/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:58

Нарисовался разворотик, кстати//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на межбанке каждый пятничный вечер разворот вообще то
escobar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:12

  asti написав:Нарисовался разворотик, кстати//)

Наверное НБУ вышел с покупкой, хотя банки светившие с утра 24,69 и 24,75 сейчас24,82 и 24,77.
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