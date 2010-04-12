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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:25
Setta написав: Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Нерезы вчера еще на 300 млн.грн купили ОВГЗ на вторичном рынке.
Скоро все поломятся на выход, в узкую дверь..)
"Скоро" это когда?
И куда они поломятся? ))
Подавляющая часть ОВГЗ долгосрочные и в гривне.
на вторичный рынок
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Vint
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:31
Vint написав:
на вторичный рынок
Ломиться на вторичку, с половинчатыми расценками за номинал?
Это конечно возможно, но сначала должно произойти нечто неординарное.
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escobar
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:40
2018____Зараз___відсоток
21,8496 17,025 -22,1(-25,8) AUD
0,47500 0,3835 -19,3(-21,0) RUB
33,5000 27,600 -17,6(-20,1) EUR
37,4500 31,830 -15,0(-20,1) GBP
28,5500 24,920 -12,7(-15,4) CHF
28,0250 24,725 -11,8(-12,9) USD
1166,89 1190,0 1,980(-1,15) XAU
Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 01.11.2019 ранок, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
Золото знову в плюсах. Якось воно тудой-сюдой... На все інше збитки. Євро з фунтом помінялись місцями. Фунт здешевшав меньше євро за два роки!
ВО
PS
Попереднє - Йшов другий рік ревальвації.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:42
Vint написав: Setta написав:
"Скоро" это когда?
И куда они поломятся? ))
Подавляющая часть ОВГЗ долгосрочные и в гривне.
на вторичный рынок
Ок, некий нерез хочет продать свои валютные ОВГЗ.
Он их продаст с дисконтом. Что это изменит для системы?
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Setta
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:46
escobar написав: Vint написав:
на вторичный рынок
Ломиться на вторичку, с половинчатыми расценками за номинал?
Это конечно возможно, но сначала должно произойти нечто неординарное.
насправді вторинка дуже динамічна
згідний з вами, зазвичай бумаги там дешевші на 1-3-5%, але рідко буває і навпаки!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:52
Дешевше??!
Скільки я не цікавився у брокера - на вторинці завжди було дорожче десь на 5% приблизно, тому завжди купляв на первинці!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:56
Setta написав:
Ок, некий нерез хочет продать свои валютные ОВГЗ.
Он их продаст с дисконтом. Что это изменит для системы?
Валютные никто с дисконтом продавать не будет! В случае чего продавать будуть гривневые и покупать валюту/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:58
Нарисовался разворотик, кстати//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:12
на межбанке каждый пятничный вечер разворот вообще то
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escobar
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:12
asti написав:
Нарисовался разворотик, кстати//)
Наверное НБУ вышел с покупкой, хотя банки светившие с утра 24,69 и 24,75 сейчас24,82 и 24,77.
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сосед
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