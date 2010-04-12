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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:14
freeze написав: Искатель написав:
И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...
Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли.
наоборот льготный курс выгоден тем кто перед обвалом долговой пирамиды переводит в валюту свои активы, пока гром не грянет ничего внепланового не случится.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:17
Да обломали нерезов с аукционом ОВГЗ, никто не мог предположить что будет такой маленький лимит на 4-х летки, всего 2,5 млрд.грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:19
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.11.2019....................2470,0771
Гривна укрепилась почти на 12 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу начали снижение, потеряв к 10-35 5 копеек. После 25-минутного периода стабильности начался устойчивый рост. До 12 успели вырасти на 15 копеек, превысив уровень вчерашнего закрытия. Природа этого роста пока не понятна, позже узнаем, не спровоцировал ли его регулятор утренними покупками. Основная масса сделок была проведена в первые 1.5 часа торгов, предполуденный рост сопровождался падением оборотов.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
30.10.2019
Усього, млн дол. США 419.5
В среду обороты уменьшились. НБУ участвовал, чистый спрос был на 30 млн. меньше.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:22
zzzzzz написав:
Да обломали нерезов с аукционом ОВГЗ, никто не мог предположить что будет такой маленький лимит на 4-х летки, всего 2,5 млрд.грн
Предлагаю поразмыслить какой будет ставка размещения..!)
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:23
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Да обломали нерезов с аукционом ОВГЗ, никто не мог предположить что будет такой маленький лимит на 4-х летки, всего 2,5 млрд.грн
Предлагаю поразмыслить какой будет ставка размещения..!)
Все зависит от спроса. Если спрос будет 2,5 млрд,это одно, а если спрос будет 5 млрд, то и ставка полетит к 13%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:30
К 13-ти вряд-ли, а вот к 14 вполне//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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