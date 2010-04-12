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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2600260126022603

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 331
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:38

Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% :mrgreen:

При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.

Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.

А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось ))))
В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.

Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.

А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)

Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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