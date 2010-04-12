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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2601260226032604>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 331
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:38

Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% :mrgreen:

При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.

Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.

А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось ))))
В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.

Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.

А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)

Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:48

zzzzzz
А укріплення гривні теоретично могло викликати таке падіння ? В загальному ясно , що могло . Конкретно більше - саме через валюту і її кількість ( вклад укріплення в загальну картину ) - "грають" якісь цифри - чи це важко визначити ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:51

  Puente написав:zzzzzz
А укріплення гривні теоретично могло викликати таке падіння ? В загальному ясно , що могло . Конкретно більше - саме через валюту і її кількість ( вклад укріплення в загальну картину ) - "грають" якісь цифри - чи це важко визначити ...


Да могло. Доходы от таможни за 10 месяцев ниже плана на 37 млрд.
Но самое смешное что НБУ говорит о росте импорта на 8% а у таможни доходы не растут.На таможне бардак. Налогооблагаемый импорт вырос только на 2%. А другой импорт, проехал мимо кассы, в другую кассу , точнее в другой карман :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Прифет ДФС ))

Самое смешное, что уже нет ДФС :)
Уже опять отдельно таможня и налоговая.

  zzzzzz написав:А другой импорт, проехал мимо кассы, в другую кассу , точнее в другой карман

Есть одна маленькая деталь: энергоносители, которые составляют очень весомую часть импорта слегка подешевели, особенно в гривне. Минус по НДС и пошлинам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:08

Сибарит
Еще про нерастаможенный газ в режиме хранилища можно вспомнить, и про отмену пошлин на солнечные панели)) Я это все читал. И Нефодова тоже читал. Вот только конрабас никто так и не поборол. В СБУ в отдел К взяли мутного типа по фамилии Бухарев, который дочке в прошлом году подарил 15 млн.грн , при этом у него таких доходов нет )))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:16

  zzzzzz написав:за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.

гривневая пружина сжимается в угоду курсу, уже понятно что овгз бюджет не спасают, остается резать доходную часть (а там и расходную и так бюджет был дефицитный), занимать больше, придумывать новые налоги, бороться с коррупцией или как всегда эмиссия с девальвацией (не самый плохой вариант в краткосрочной перспективе).
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:30

vitaliian
Судя по изменениям которые вчера ВР проголосовала , дефицит бюджета оставили без изменений. Порезали только доходы и расходы одинаково по 20 млрд.

В целом ничего критичного не вижу.
Например доходы бюджета 2018 оказались ниже плана на 1,3% или 11,7 млрд. Расходы кстати в 2018 тоже не были выполнены на 100% от плана.

Если вам нужны точные цифры за 2018 то пожалуйста.

Доходы
план 946 млрд
факт 928 млрд
недовыполнение 2%

Расходы
план 1034 млрд
факт 985 млрд
недовыполнение 4,5%

Дефицит 59 млрд ( кстати дефицит был даже ниже плана )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:31

Сегодня налили ПДВ на 680 млн.грн.

Удивительно как для 1 числа месяца.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:32

Результаты интервенций за неделю

На этой неделе НБУ купил 156.9 млн. грн.
Из них:
- 30 методом выбора лучшей цены (тайно)
- 126.9 методом интервенции по единому курсу (явно)

За срезу и четверг купили 30+85=115.
Т.о. подтверждается предположение, что сегодняшний рост был спровоцирован регулятором, который выкупил в самом начале торгов около 12 млн.

zzzzzz
Я понимаю, что обсуждать, какие все плохие интереснее, чем анализировать фундаментальные факторы, но и игнорировать их тоже нельзя.
Посмотрите на объемы импорта по категориям - там поле для контрабанды, которой не может не быть, не настолько широкое, чтобы объявлять ее основной причиной недоимки.
Это как обвинять пенсионеров в колебаниях курса :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:42

Сибарит
Недопоступления в бюджет 47 млрд.
Таможня -37 млрд.

Что-бы анализировать работу таможни нужны все данные. А их просто нет. Нефедов выкладывает отрывочные цифры.
Анализировать в разрезе товарных групп по данным Дерстата или НБУ, ну это как минимум странно, т.к. у них показатели импорта расходятся на 2-3% и экспорта на 6-8%.

По данным ДФС импорт вообще вырос всего на 2% по данным НБУ на 7-8%
Живите своим умом!
zzzzzz
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