Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:38

Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10%При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось ))))В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))