Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10%
При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн. За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.
А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось )))) В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.
Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.
А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)
Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))
zzzzzz А укріплення гривні теоретично могло викликати таке падіння ? В загальному ясно , що могло . Конкретно більше - саме через валюту і її кількість ( вклад укріплення в загальну картину ) - "грають" якісь цифри - чи це важко визначити ...
Puente написав:zzzzzz А укріплення гривні теоретично могло викликати таке падіння ? В загальному ясно , що могло . Конкретно більше - саме через валюту і її кількість ( вклад укріплення в загальну картину ) - "грають" якісь цифри - чи це важко визначити ...
Да могло. Доходы от таможни за 10 месяцев ниже плана на 37 млрд. Но самое смешное что НБУ говорит о росте импорта на 8% а у таможни доходы не растут.На таможне бардак. Налогооблагаемый импорт вырос только на 2%. А другой импорт, проехал мимо кассы, в другую кассу , точнее в другой карман
Сибарит Еще про нерастаможенный газ в режиме хранилища можно вспомнить, и про отмену пошлин на солнечные панели)) Я это все читал. И Нефодова тоже читал. Вот только конрабас никто так и не поборол. В СБУ в отдел К взяли мутного типа по фамилии Бухарев, который дочке в прошлом году подарил 15 млн.грн , при этом у него таких доходов нет )))
zzzzzz написав:за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.
гривневая пружина сжимается в угоду курсу, уже понятно что овгз бюджет не спасают, остается резать доходную часть (а там и расходную и так бюджет был дефицитный), занимать больше, придумывать новые налоги, бороться с коррупцией или как всегда эмиссия с девальвацией (не самый плохой вариант в краткосрочной перспективе).
На этой неделе НБУ купил 156.9 млн. грн. Из них: - 30 методом выбора лучшей цены (тайно) - 126.9 методом интервенции по единому курсу (явно)
За срезу и четверг купили 30+85=115. Т.о. подтверждается предположение, что сегодняшний рост был спровоцирован регулятором, который выкупил в самом начале торгов около 12 млн.
zzzzzz Я понимаю, что обсуждать, какие все плохие интереснее, чем анализировать фундаментальные факторы, но и игнорировать их тоже нельзя. Посмотрите на объемы импорта по категориям - там поле для контрабанды, которой не может не быть, не настолько широкое, чтобы объявлять ее основной причиной недоимки. Это как обвинять пенсионеров в колебаниях курса
Сибарит Недопоступления в бюджет 47 млрд. Таможня -37 млрд.
Что-бы анализировать работу таможни нужны все данные. А их просто нет. Нефедов выкладывает отрывочные цифры. Анализировать в разрезе товарных групп по данным Дерстата или НБУ, ну это как минимум странно, т.к. у них показатели импорта расходятся на 2-3% и экспорта на 6-8%.
По данным ДФС импорт вообще вырос всего на 2% по данным НБУ на 7-8%