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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2601260226032604

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 331
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:51

  zzzzzz написав:Сегодня налили ПДВ на 680 млн.грн.

Удивительно как для 1 числа месяца.

ещё стоит помнить про Арселормиттал:Выплата дивидендов начнется 4 ноября 2019 года и закончится 9 апреля 2020 года.До 29 ноября планируется выплатить 1,384 млрд грн, до 27 декабря – 2,7 млрд грн, до 31 января 2020 года – 5 млрд грн, до 27 марта – 1, 7 млрд грн.
и эти деньги однозначно на выход.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59

  Moneta написав: Дефіцит торгового балансу в базовому сценарії становить 14,88 млрд доларів, в оптимістичному – 16,74 млрд доларів.

якийсь дивний оптимістичний сценарій
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:00

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Сегодня налили ПДВ на 680 млн.грн.

Удивительно как для 1 числа месяца.

ещё стоит помнить про Арселормиттал:Выплата дивидендов начнется 4 ноября 2019 года и закончится 9 апреля 2020 года.До 29 ноября планируется выплатить 1,384 млрд грн, до 27 декабря – 2,7 млрд грн, до 31 января 2020 года – 5 млрд грн, до 27 марта – 1, 7 млрд грн.
и эти деньги однозначно на выход.


Странный у вас график. Февраль выпал. Данные за первые 3 месяца нарастающим итогом, а далее помесячно )))

Всего 5 траншей будет. Примерно по 2 млрд.грн.

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 10.10.2019. Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.10.2019. Строк виплати дивідендів: початок 04.11.2019 - кінець 09.04.2020 (відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»). Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 30.10.2019. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 10845287730,00 грн, що на одну просту іменну акцію складає 2,81 грн.. Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему України. Порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів буде здійснюватися кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, за рахунок чистого прибутку отриманого ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у наступних роках: 2015 рік у сумі 1384749450 грн., 2016 рік у сумі 2704115686 грн., 2017 рік у сумі 5061847362 грн., 2018 рік у сумі 1694575232 грн. Дати виплат дивідендів: перша частка – до 29.11.2019; друга частка – до 27.12.2019; третя частка – до 31.01.2020; четверта частка – до 28.02.2020; п’ята частка – до 27.03.2020.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:09

  zzzzzz написав:Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% :mrgreen:

При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
)

у нас щось подібне на скукожування економіки як скажімо у 1929,
тобто дефляційна спіраль, чи як?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:16

  zzzzzz написав:Странный у вас график. Февраль выпал. Данные за первые 3 месяца нарастающим итогом, а далее помесячно ))) Всего 5 траншей будет. Примерно по 2 млрд.грн.

согласен. здесь одно https://bin.ua/companies/241296-arcelormittal-utverdil-grafik-vyplaty-108-mlrd.html а здесь другое https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/divpaydc/18799
а как будет хз.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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