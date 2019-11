Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:59

Moneta написав: Дефіцит торгового балансу в базовому сценарії становить 14,88 млрд доларів, в оптимістичному – 16,74 млрд доларів.

якийсь дивний оптимістичний сценарій якийсь дивний оптимістичний сценарій

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/