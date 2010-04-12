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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:14
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:12
Сибарит написав:
На этой неделе НБУ купил 156.9 млн. грн.
Из них:
- 30 методом выбора лучшей цены (тайно)
- 126.9 методом интервенции по единому курсу (явно)
За срезу и четверг купили 30+85=115.
Т.о. подтверждается предположение, что сегодняшний рост был спровоцирован регулятором, который выкупил в самом начале торгов около 12 млн
.
Небольшое уточнение.
Нацбанк действительно сегодня в 10 утра вышел с покупкой по 24,67. Но купил он не 12, а примерно 42,4 млн. за пару минут...После чего курс развернулся вверх.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:22
Нацбанк очікує триразового скорочення транзиту газу
Втрати економіки від скорочення транзиту російського газу можуть скласти 0,6%-0,9% ВВП із разі негативного сценарію.
Про це йдеться в щоквартальному інфляційному звіті НБУ за жовтень.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:42
zzzzzz написав:
оходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10%
При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
ВВП замедляется, пока есть старая инерция, а дальше как бы в пике не пошли.
В Мариуполе ЗЕ хвалился ростом ВВП во втором квартале как своим достижением...
Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 3,5%, – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года в 3,5% с 4,9% по итогам второго квартала.
Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.
"В третьем квартале, по оценкам НБУ, рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности… Ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров", – отмечается в документе.
Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:51
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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