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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2602260326042605

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 331
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:14

fler

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:39

  greenozon написав:fler

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Дякую, сходила. Може хтось відгукнеться.. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:12

  Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил 156.9 млн. грн.
Из них:
- 30 методом выбора лучшей цены (тайно)
- 126.9 методом интервенции по единому курсу (явно)

За срезу и четверг купили 30+85=115.
Т.о. подтверждается предположение, что сегодняшний рост был спровоцирован регулятором, который выкупил в самом начале торгов около 12 млн.


Небольшое уточнение.
Нацбанк действительно сегодня в 10 утра вышел с покупкой по 24,67. Но купил он не 12, а примерно 42,4 млн. за пару минут...После чего курс развернулся вверх.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:22

Нацбанк очікує триразового скорочення транзиту газу

Втрати економіки від скорочення транзиту російського газу можуть скласти 0,6%-0,9% ВВП із разі негативного сценарію.
Про це йдеться в щоквартальному інфляційному звіті НБУ за жовтень.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:оходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% :mrgreen:

При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.

ВВП замедляется, пока есть старая инерция, а дальше как бы в пике не пошли.
В Мариуполе ЗЕ хвалился ростом ВВП во втором квартале как своим достижением...
Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 3,5%, – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года в 3,5% с 4,9% по итогам второго квартала.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

"В третьем квартале, по оценкам НБУ, рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности… Ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров", – отмечается в документе.

Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:35

  freeze написав:
  Искатель написав:И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...


Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли.
пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США
размер госдолга чаще считают не в абсолютных (денежных) величинах, а в доле от национального ВВП. Для нынешней Америки она равняется 105,4 процента, и это немало. Для сравнения, в кризисной и бунтующей Италии этот показатель составляет 131,8 процента, в только что вышедшей из-под внешнего управления Греции — 178,6 процента. При этом в Пакте стабильности и роста Евросоюза (выполняет роль единых для всех стран-членов правил) прописан максимальный уровень в 60 процентов. Получается, по европейским меркам США находятся чуть ли не на грани краха. Но в масштабах истории страны это совершенно нормальная ситуация.
https://lenta.ru/articles/2019/02/14/debt/ :lol: не обижайтесь за ссылку не думаю что они будут врать в таких легко проверяемых в википедии цифрах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A8%D0%90 (которая солидарна )
По Укриане что-то так легко не гуглится находиться что-то около 60% - есть еще куда расти :wink: :mrgreen: тут есть умы которые могут посчитать сами - на них вся надежда :oops: .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Прошло больше суток,, деньги не зашли. Служба поддержки айбокса говорит, что деньги отправила, а банк еще не зачислил. Горячая линия банка говорит, что платеж не видит и надо подождать до 3-х рабочих дней.
еее еще в школе знал что по закону у банка есть аж 3 дня, а то по привыкали что платежи доходят мгновенно или за 2 часа :) . Квитанции сохранились - значит нечего переживать. Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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