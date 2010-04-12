Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:35

freeze написав: Искатель написав: И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный... И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...



Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли. Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли.

размер госдолга чаще считают не в абсолютных (денежных) величинах, а в доле от национального ВВП. Для нынешней Америки она равняется 105,4 процента, и это немало. Для сравнения, в кризисной и бунтующей Италии этот показатель составляет 131,8 процента, в только что вышедшей из-под внешнего управления Греции — 178,6 процента. При этом в Пакте стабильности и роста Евросоюза (выполняет роль единых для всех стран-членов правил) прописан максимальный уровень в 60 процентов. Получается, по европейским меркам США находятся чуть ли не на грани краха. Но в масштабах истории страны это совершенно нормальная ситуация.

пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после СШАне обижайтесь за ссылку не думаю что они будут врать в таких легко проверяемых в википедии цифрах(которая солидарна )По Укриане что-то так легко не гуглится находиться что-то около 60% - есть еще куда раститут есть умы которые могут посчитать сами - на них вся надежда