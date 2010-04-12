zzzzzz написав:оходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10%
При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн. За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
ВВП замедляется, пока есть старая инерция, а дальше как бы в пике не пошли. В Мариуполе ЗЕ хвалился ростом ВВП во втором квартале как своим достижением...
Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 3,5%, – НБУ Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года в 3,5% с 4,9% по итогам второго квартала.
Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.
"В третьем квартале, по оценкам НБУ, рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности… Ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров", – отмечается в документе.
Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Искатель написав:И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...
Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли.
пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США
размер госдолга чаще считают не в абсолютных (денежных) величинах, а в доле от национального ВВП. Для нынешней Америки она равняется 105,4 процента, и это немало. Для сравнения, в кризисной и бунтующей Италии этот показатель составляет 131,8 процента, в только что вышедшей из-под внешнего управления Греции — 178,6 процента. При этом в Пакте стабильности и роста Евросоюза (выполняет роль единых для всех стран-членов правил) прописан максимальный уровень в 60 процентов. Получается, по европейским меркам США находятся чуть ли не на грани краха. Но в масштабах истории страны это совершенно нормальная ситуация.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
fler написав:Прошло больше суток,, деньги не зашли. Служба поддержки айбокса говорит, что деньги отправила, а банк еще не зачислил. Горячая линия банка говорит, что платеж не видит и надо подождать до 3-х рабочих дней.
еее еще в школе знал что по закону у банка есть аж 3 дня, а то по привыкали что платежи доходят мгновенно или за 2 часа . Квитанции сохранились - значит нечего переживать. Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав: Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .
Все верно. Только Идеябанк в Николаеве - это аж одно отделение на весь город. Очередь из заробитчан в кассе там всегда зашкаливает. Рядом с кассой есть айбокс, где комиссия = 10 грн за любую сумму до 15000 грн. для карт банка.