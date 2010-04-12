Додано: Суб 02 лис, 2019 10:12

Pupsik написав: Libo написав: А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?

Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.

А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.



...мне лично...- жаль его жену... ...мне лично...- жаль его жену...

Это очень личное. Мы знаем только про себя. Есть жены, которым самим нравится амор де труа, есть свингеры и пр. ...А если его жена ревнивая, то просто даст ему большой п. Потом сделает выводы и оформит ему так, чтоб он считал её своей самой лучшей и искусной б. и в гречку больше не тянуло... Чтоб потом текстовал ей: приготовься и жди меня без трусов, после сессии сразу лечу домой!Но! Периодически мужчине конечно может хотеться разнообразия ...И женщинам, кстати, тоже ...В армии есть правило: можно всё, главное не попадаться.