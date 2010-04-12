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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2603260426052606

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:55

fler

Сегодня проверяла, не получила еще? :roll:
Мы переживаем ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:15

  dima_beleb написав:
  yama написав:пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США

так и хочется ответить фразой из к/ф: "дядя - ты дурак?"
пирамиды рушатся под собственным грузом выплат. т.е. - когда прихода становиться меньше ,чем расхода.

а это рано или поздно наступит, так как ресурсы конечны.


В Америке закончится сырье для печатания долларов?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:32

  Ser Fil написав:Государство - это ныне ИХ :
Теперь мы точно знаем, что вся внешняя политика Вовы - это дешевые проститутки в купе с дураками.
Спасибо г-н Яременко.


А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел? :roll:
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
На свой посмотрите и вспомните историю его приключений. Пуритане. :lol:

Глупая, не плачь, не упрекай,
Не пытайся оттолкнуть меня
Ты ведь знаешь, я не негодяй,
Я мужчина, я хочу тебя.

Я люблю, и ты должна понять,
Это жизнь, потом или сейчас
Ты себя обязана отдать.
Это будет с каждою из вас.

Дай к груди прижаться мне губами,
Придержи на миг невольный стон.
Этот час не заменить годами.
Любят все - таков любви закон.

:oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:37

  Libo написав:А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел? :roll:
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
:oops:


...мне лично...- жаль его жену...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:46

  Pupsik написав:
  dima_beleb написав:
  yama написав:пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США

так и хочется ответить фразой из к/ф: "дядя - ты дурак?"
пирамиды рушатся под собственным грузом выплат. т.е. - когда прихода становиться меньше ,чем расхода.

а это рано или поздно наступит, так как ресурсы конечны.


В Америке закончится сырье для печатания долларов?

а что такое сырье для долларов?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:48

  Pupsik написав:
  Libo написав:А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел? :roll:
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
:oops:


...мне лично...- жаль его жену...

а ты уверен, что его жена любит , а не живет с ним из-за денег?
а ты уверен, что его жена не занимаеться тем же самым?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:52

  dima_beleb написав:
  Pupsik написав:
В Америке закончится сырье для печатания долларов?

а что такое сырье для долларов?


целлюлоза
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:59

  Pupsik написав:
  dima_beleb написав:
  Pupsik написав:
В Америке закончится сырье для печатания долларов?

а что такое сырье для долларов?


целлюлоза

примитивизм мышления. целлюлоза - это следствие, а не сырье.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:12

  Pupsik написав:
  Libo написав:А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.


...мне лично...- жаль его жену...


Это очень личное. Мы знаем только про себя. Есть жены, которым самим нравится амор де труа, есть свингеры и пр. ... :oops:
А если его жена ревнивая, то просто даст ему большой п. Потом сделает выводы и оформит ему так, чтоб он считал её своей самой лучшей и искусной б. и в гречку больше не тянуло... Чтоб потом текстовал ей: приготовься и жди меня без трусов, после сессии сразу лечу домой!
Но! Периодически мужчине конечно может хотеться разнообразия ... :oops: И женщинам, кстати, тоже ... :shock:
В армии есть правило: можно всё, главное не попадаться. :wink:
Libo
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