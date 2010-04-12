|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лис, 2019 08:55
fler
Сегодня проверяла, не получила еще?
Мы переживаем ...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7431
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:15
dima_beleb написав: yama написав:
пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США
так и хочется ответить фразой из к/ф: "дядя - ты дурак?"
пирамиды рушатся под собственным грузом выплат. т.е. - когда прихода становиться меньше ,чем расхода.
а это рано или поздно наступит, так как ресурсы конечны
.
В Америке закончится сырье для печатания долларов?
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3344
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:32
Ser Fil написав:Государство - это ныне ИХ
:
Теперь мы точно знаем, что вся внешняя политика Вовы - это дешевые проститутки в купе с дураками.
Спасибо г-н Яременко.
А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
На свой посмотрите и вспомните историю его приключений. Пуритане. Глупая, не плачь, не упрекай,
Не пытайся оттолкнуть меня
Ты ведь знаешь, я не негодяй,
Я мужчина, я хочу тебя.
Я люблю, и ты должна понять,
Это жизнь, потом или сейчас
Ты себя обязана отдать.
Это будет с каждою из вас.
Дай к груди прижаться мне губами,
Придержи на миг невольный стон.
Этот час не заменить годами.
Любят все - таков любви закон.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7431
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:37
Libo написав:
А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
...мне лично...- жаль его жену...
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3344
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:46
Pupsik написав: dima_beleb написав: yama написав:
пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США
так и хочется ответить фразой из к/ф: "дядя - ты дурак?"
пирамиды рушатся под собственным грузом выплат. т.е. - когда прихода становиться меньше ,чем расхода.
а это рано или поздно наступит, так как ресурсы конечны
.
В Америке закончится сырье для печатания долларов?
а что такое сырье для долларов?
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:48
Pupsik написав: Libo написав:
А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
...мне лично...- жаль его жену...
а ты уверен, что его жена любит , а не живет с ним из-за денег?
а ты уверен, что его жена не занимаеться тем же самым?
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:52
dima_beleb написав: Pupsik написав:
В Америке закончится сырье для печатания долларов?
а что такое сырье для долларов?
целлюлоза
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3344
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:59
Pupsik написав: dima_beleb написав: Pupsik написав:
В Америке закончится сырье для печатания долларов?
а что такое сырье для долларов?
целлюлоза
примитивизм мышления. целлюлоза - это следствие, а не сырье.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:12
Pupsik написав: Libo написав:
А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел?
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
...мне лично...- жаль его жену...
Это очень личное. Мы знаем только про себя. Есть жены, которым самим нравится амор де труа, есть свингеры и пр. ...
А если его жена ревнивая, то просто даст ему большой п. Потом сделает выводы и оформит ему так, чтоб он считал её своей самой лучшей и искусной б. и в гречку больше не тянуло... Чтоб потом текстовал ей: приготовься и жди меня без трусов, после сессии сразу лечу домой!
Но! Периодически мужчине конечно может хотеться разнообразия ...
И женщинам, кстати, тоже ...
В армии есть правило: можно всё, главное не попадаться.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7431
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16132
|1941198
|
|
|293
|34372
|
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
|
|168
|278542
|
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo
|