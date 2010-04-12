|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:30
Pupsik написав: dima_beleb написав: Pupsik написав:
В Америке закончится сырье для печатания долларов?
а что такое сырье для долларов?
целлюлоза
Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Тарьтесь пока не поздно. Серебро тоже годится.
Я скоро расскажу вам в деталях.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7435
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:37
Libo написав:
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6394
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:39
freeze написав:
Проблема этого Яременко не в том, что его потянуло на проституток, всякое бывает в жизни, а том что он тупой как баобаб.
Через день в Раде скандалы через публикации в СМИ фото переписок депутатов, снятые с балкона прессы. И вот опять, сидит Яременко и строчит в телефон.
Напоминает тупого индейца в двадцатый раз наступающего на одну и туже швабру. Добкин младший и то за колонну заходил, чтобы нюхнуть, умнее был.
Я не могу согласиться. Он прекрасный, эрудированый дипломат, смелый и бескомпромиссный гражданин и патриот ...
Но!
Расслабился.
Забыл про конспирацию.
Женевский синдром профессора Плейшнера.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7435
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:40
Рост доходов в бюджет продолжает замедлятся.
Поступления в гос.бюджет в октябре по сравнению с прошлым годом 97,7% С начала года 108,5%
Поступления в местные бюджеты в октябре 113,5% , с начала года 117,2%
Поступления по ЕСВ октябрь 118,2% с начала года 120,9%
----
Данные по прошлому октябрю и январь-октябрь в сравнении с прошлым периодом г/г
Держ.бюджет 117,6% ( 115,4%)
Местные бюджеты 110% ( 116,5%)
ЕСВ 125,9% ( 126,7% )
-------
Ревальвация сильнее всего ударила по доходам держваного бюджета. По местным не ударила.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35907
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3486 раз.
- Подякували: 7725 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:43
greenozon написав:
будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп
Вы безнадежно отстали от жизни
Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом.
Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4336
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1736 раз.
- Подякували: 3466 раз.
-
- Профіль
-
7
5
8
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:45
stryzhko написав:
tobias написав:Можна починати ревальвацію?
ПочинайТе)) Долярчик буде радий і зі своїми 73%грн)) вже готовий скирдувати на другу квартиру))
... а що?
- поки тут всі чекають на ракету #туземун, яка чомусь, копає дно
- гривня у Долярчика - працює на депо!
Вона - працює!©
п. с.
... і так, на наступне літо буде делема, що робити з тою "напрацьованою" гривнею?
1) - або закинути у бенон в іпотеку...
2) - або підбирати нову стратегію і %-співвідношення дол/грн....
... або.... дефолт "спасе" мене і всіх нас від тої делеми!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:53
Pupsik написав: dima_beleb написав: Pupsik написав:
В Америке закончится сырье для печатания долларов?
а что такое сырье для долларов?
целлюлоза
Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Тарьтесь пока не поздно. Серебро тоже годится.
Я скоро расскажу вам в деталях.
[/quote]
тариться рано, скоро последний небольшой задёрг, и потом некислое падение, особенно шахтёров
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5615
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 1386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:55
greenozon написав: Libo написав:
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп
Да ну перестань, это уже почти прошлое.
Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д.
А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7435
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:01
Долярчик написав: stryzhko написав:
tobias написав:Можна починати ревальвацію?
ПочинайТе)) Долярчик буде радий і зі своїми 73%грн)) вже готовий скирдувати на другу квартиру))
... а що?
- поки тут всі чекають на ракету #туземун, яка чомусь, копає дно
- гривня у Долярчика - працює на депо!
Вона - працює!©
п. с.
... і так, на наступне літо буде делема, що робити з тою "напрацьованою" гривнею?
1) - або закинути у бенон в іпотеку...
2) - або підбирати нову стратегію і %-співвідношення дол/грн....
... або.... дефолт "спасе" мене і всіх нас від тої делеми!
15% доход от гривнедепо есть основная причина периодической девальвации гривны.
Эти 15% берутся из пирамиды вкладчиков. Кредитования бизнеса у нас на нуле через высокие %.
ОВГЗ па18% єто вообще преступление против народа.
За этот банкет жесточайшего невиданного укрепления гриши скоро ой скоро придётся расплачиваться.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:07
zzzzzz написав:
Ревальвация сильнее всего ударила по доходам держваного бюджета. По местным не ударила.
Шпагат, сцуко: буде девальвація гривні - виростуть доходи від митниці і зменшиться дефіцит торгового балансу, але - перестануть купувати ОВДП
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2517
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16132
|1941284
|
|
|293
|34376
|
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
|
|168
|278546
|
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo
|