Додано: Суб 02 лис, 2019 10:55

greenozon написав: Libo написав: Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...

Что будет? Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...Что будет?



будуть натомість пластикові

довговічні, не треба переробляти і тд і тп будуть натомість пластиковідовговічні, не треба переробляти і тд і тп

Да ну перестань, это уже почти прошлое.Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д.А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...