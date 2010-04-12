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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2606260726082609>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.73-24.84 чернiвці
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:скоро ой скоро придётся расплачиваться.

... я ще встигну проскочити!© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... то у всіх, останніх пару днів, тут на сторінці, між постами, стала більш габаритнішша, агресивна реклама???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:21

  Долярчик написав:... то у всіх, останніх пару днів, тут на сторінці, між постами, стала більш габаритнішша, агресивна реклама???

Юзайте браузеры с блокировщиком рекламы - сохраните в целости кучу нервов и трафик сэкономите
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:то вполне себе станем второй страной после США


Нью-Васюки все еще мутят некоторые головы ... :-))))))))))
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:33

  Libo написав:
  freeze написав:Проблема этого Яременко не в том, что его потянуло на проституток, всякое бывает в жизни, а том что он тупой как баобаб.
Через день в Раде скандалы через публикации в СМИ фото переписок депутатов, снятые с балкона прессы. И вот опять, сидит Яременко и строчит в телефон.
Напоминает тупого индейца в двадцатый раз наступающего на одну и туже швабру. Добкин младший и то за колонну заходил, чтобы нюхнуть, умнее был.


Я не могу согласиться. Он прекрасный, эрудированый дипломат, смелый и бескомпромиссный гражданин и патриот ...
Но!
Расслабился.
Забыл про конспирацию.
Женевский синдром профессора Плейшнера. :roll:


Тупой он .... И пранкер его напужал так, что он сразу покаяние писать начал.
Таким уж точно не место во внешней политике.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:40

  Сибарит написав:
  greenozon написав:будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп

Вы безнадежно отстали от жизни :)
Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом.
Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу :)



точніше із полімеру
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нова банкнота буде більш екологічною, безпечною та міцнішою. Банкнота, яка надрукована з полімерів, є першою, що має спеціальну поверхню для зручнішого користування громадянами із вадами зору.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:41

  antey1969 написав:
  Долярчик написав:... то у всіх, останніх пару днів, тут на сторінці, між постами, стала більш габаритнішша, агресивна реклама???

Юзайте браузеры с блокировщиком рекламы - сохраните в целости кучу нервов и трафик сэкономите

кстати, даже не представляю как выглядела страница форума изначально
просто у меня стоит от 6 до 9 разных блокираторов
между сообщений никогда рекламы не видел
но судя по тому. что справа и слева куча свободного места, предполагаю, там было море мусора
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и это пройдет
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:43

  rasmus написав:Таким уж точно не место во внешней политике.


Ты выступаешь в принципе против половой жизни дипломата или против его ориентации на девочек? :roll:
Я лично на его стороне, за жизнь и за девочек. :oops: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:48

  Libo написав:
  rasmus написав:Таким уж точно не место во внешней политике.


Ты выступаешь в принципе против половой жизни дипломата или против его ориентации на девочек? :roll:
Я лично на его стороне, за жизнь и за девочек. :oops: :lol:



Выступаю против его ТУПИЗНЫ как человека, аннонсированого на работу во внешней политике моей страны.
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