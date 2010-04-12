... то у всіх, останніх пару днів, тут на сторінці, між постами, стала більш габаритнішша, агресивна реклама???
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
freeze написав:Проблема этого Яременко не в том, что его потянуло на проституток, всякое бывает в жизни, а том что он тупой как баобаб. Через день в Раде скандалы через публикации в СМИ фото переписок депутатов, снятые с балкона прессы. И вот опять, сидит Яременко и строчит в телефон. Напоминает тупого индейца в двадцатый раз наступающего на одну и туже швабру. Добкин младший и то за колонну заходил, чтобы нюхнуть, умнее был.
Я не могу согласиться. Он прекрасный, эрудированый дипломат, смелый и бескомпромиссный гражданин и патриот ... Но! Расслабился. Забыл про конспирацию. Женевский синдром профессора Плейшнера.
Тупой он .... И пранкер его напужал так, что он сразу покаяние писать начал. Таким уж точно не место во внешней политике.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Долярчик написав:... то у всіх, останніх пару днів, тут на сторінці, між постами, стала більш габаритнішша, агресивна реклама???
Юзайте браузеры с блокировщиком рекламы - сохраните в целости кучу нервов и трафик сэкономите
кстати, даже не представляю как выглядела страница форума изначально просто у меня стоит от 6 до 9 разных блокираторов между сообщений никогда рекламы не видел но судя по тому. что справа и слева куча свободного места, предполагаю, там было море мусора удивительный формат сайта менее 45% оставлено на полезное место
Долярчик написав:... то у всіх, останніх пару днів, тут на сторінці, між постами, стала більш габаритнішша, агресивна реклама???
Юзайте браузеры с блокировщиком рекламы - сохраните в целости кучу нервов и трафик сэкономите
кстати, даже не представляю как выглядела страница форума изначально просто у меня стоит от 6 до 9 разных блокираторов между сообщений никогда рекламы не видел но судя по тому. что справа и слева куча свободного места, предполагаю, там было море мусора удивительный формат сайта менее 45% оставлено на полезное место
Мы же тут не платим за общение. А сайт работает, за счет именно этой рекламы. Хотят получить больше денег, размещают больше этой рекламы ) Общеизвестный факт.
"The quieter you become, the more you are able to hear"