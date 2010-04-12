freeze написав:

Проблема этого Яременко не в том, что его потянуло на проституток, всякое бывает в жизни, а том что он тупой как баобаб.Через день в Раде скандалы через публикации в СМИ фото переписок депутатов, снятые с балкона прессы. И вот опять, сидит Яременко и строчит в телефон.Напоминает тупого индейца в двадцатый раз наступающего на одну и туже швабру. Добкин младший и то за колонну заходил, чтобы нюхнуть, умнее был.