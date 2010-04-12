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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2606260726082609

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:15

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Женевский синдром профессора Плейшнера. :roll:

Женевский?
Юлиан Семёнов переворачивается в гробу, прапор.
Плейшнер сиганул в Берне.
закусывай.


Передай Семёнову моё сори :oops: ... Виноват, исправлюсь! :lol: Вы тут засрали мне мозги разными женевскими форматами ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:27

  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.

Он не просто тупой, но еще и аморальный. В нормальном обществе такое после такого просто тихо ушло бы из политики. А это еще угрожает журналистам.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:35

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.


Ты считаешь, что только импотенты преданы родине и бесперспективны для вербовки?
А все остальные пиши пропало? :roll:


Чем более аморальный образ жизни ведет объект, тем проще его вербовать. Хотя 95% депутатов ВР за 10-20 куе любые секреты продадут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:
  yama написав: Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .


Все верно. Только Идеябанк в Николаеве - это аж одно отделение на весь город. Очередь из заробитчан в кассе там всегда зашкаливает. Рядом с кассой есть айбокс, где комиссия = 10 грн за любую сумму до 15000 грн. для карт банка.
Я всегда сепом пополняю, и никаких проблем, никуда не надо ходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:47

  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.

Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом.
Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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