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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:15
Yuri_T написав: Libo написав:
Женевский синдром профессора Плейшнера.
Женевский?
Юлиан Семёнов переворачивается в гробу, прапор.
Плейшнер сиганул в Берне.
закусывай.
Передай Семёнову моё сори
... Виноват, исправлюсь!
Вы тут засрали мне мозги разными женевскими форматами ...
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:27
zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Он не просто тупой, но еще и аморальный. В нормальном обществе такое после такого просто тихо ушло бы из политики. А это еще угрожает журналистам.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:35
Libo написав: zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Ты считаешь, что только импотенты преданы родине и бесперспективны для вербовки?
А все остальные пиши пропало?
Чем более аморальный образ жизни ведет объект, тем проще его вербовать. Хотя 95% депутатов ВР за 10-20 куе любые секреты продадут.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:39
fler написав: yama написав:
Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .
Все верно. Только Идеябанк в Николаеве - это аж одно отделение на весь город. Очередь из заробитчан в кассе там всегда зашкаливает. Рядом с кассой есть айбокс, где комиссия = 10 грн за любую сумму до 15000 грн. для карт банка.
Я всегда сепом пополняю, и никаких проблем, никуда не надо ходить
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:47
zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом.
Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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