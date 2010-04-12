yama написав: Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .
Все верно. Только Идеябанк в Николаеве - это аж одно отделение на весь город. Очередь из заробитчан в кассе там всегда зашкаливает. Рядом с кассой есть айбокс, где комиссия = 10 грн за любую сумму до 15000 грн. для карт банка.
Я всегда сепом пополняю, и никаких проблем, никуда не надо ходить
zzzzzz написав:Libo Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом. Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Швеция - страна, где у депутатов нет ни помощников, ни бесплатного кофе И это правильный подход.
Повседневная жизнь шведских депутатов нового парламента, избранного в сентябре, будет пропитана строгостью: офисы площадью семь квадратных метров, небольшие квартиры для чиновников и ограничения при использовании денег налогоплательщиков в осуществление парламентской деятельности.
Шведские депутаты не пользуются дополнительными льготами, такими как парламентарии из других стран (бюджет на чартерные самолеты, помощь в аренде жилья, наем частных консультантов, помощь в оплате медицинских расходов и другие). Кроме того, в Швеции понятия «парламентский иммунитет» просто не существует! https://lifter.com.ua/shvetsiya-strana- ... -kofe-8148
349 шведских депутатов получают - как и президент парламента - ежегодную карту для использования общественного транспорта.