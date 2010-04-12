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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2607260826092610>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:15

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Женевский синдром профессора Плейшнера. :roll:

Женевский?
Юлиан Семёнов переворачивается в гробу, прапор.
Плейшнер сиганул в Берне.
закусывай.


Передай Семёнову моё сори :oops: ... Виноват, исправлюсь! :lol: Вы тут засрали мне мозги разными женевскими форматами ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:27

  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.

Он не просто тупой, но еще и аморальный. В нормальном обществе такое после такого просто тихо ушло бы из политики. А это еще угрожает журналистам.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:35

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.


Ты считаешь, что только импотенты преданы родине и бесперспективны для вербовки?
А все остальные пиши пропало? :roll:


Чем более аморальный образ жизни ведет объект, тем проще его вербовать. Хотя 95% депутатов ВР за 10-20 куе любые секреты продадут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:
  yama написав: Одно не понятно зачем платить айбоксу комиссию . Ведь есть другие способы пополнить карту без комиссии .


Все верно. Только Идеябанк в Николаеве - это аж одно отделение на весь город. Очередь из заробитчан в кассе там всегда зашкаливает. Рядом с кассой есть айбокс, где комиссия = 10 грн за любую сумму до 15000 грн. для карт банка.
Я всегда сепом пополняю, и никаких проблем, никуда не надо ходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:47

  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.

Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом.
Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:23

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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:35

Швеция - страна, где у депутатов нет ни помощников, ни бесплатного кофе
И это правильный подход.



Повседневная жизнь шведских депутатов нового парламента, избранного в сентябре, будет пропитана строгостью: офисы площадью семь квадратных метров, небольшие квартиры для чиновников и ограничения при использовании денег налогоплательщиков в осуществление парламентской деятельности.

Шведские депутаты не пользуются дополнительными льготами, такими как парламентарии из других стран (бюджет на чартерные самолеты, помощь в аренде жилья, наем частных консультантов, помощь в оплате медицинских расходов и другие).
Кроме того, в Швеции понятия «парламентский иммунитет» просто не существует!
https://lifter.com.ua/shvetsiya-strana- ... -kofe-8148

349 шведских депутатов получают - как и президент парламента - ежегодную карту для использования общественного транспорта.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:37

  Libo написав:
  Yuri_T написав:
  Libo написав:Женевский синдром профессора Плейшнера. :roll:

Женевский?
Юлиан Семёнов переворачивается в гробу, прапор.
Плейшнер сиганул в Берне.
закусывай.


Передай Семёнову моё сори :oops: ... Виноват, исправлюсь! :lol: Вы тут засрали мне мозги разными женевскими форматами ... :lol:


Привет Либо .

Всем Здоровья и Удачи .

Провел некоторое время, (почти две недели )в Праге , Вас иногда почитывал ....

Вы не обижайтесь , но вот мои наблюдения говорят , что Вы или остепенились , или женились , или вашу учетку другому передали ...
Ну не ВЫ , не Ваш стиль....

...ну хоть убей ..
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:32

  Сибарит написав:
  greenozon написав:будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп

Вы безнадежно отстали от жизни :)
Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом.
Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу :)

Можу провести з цього приводу невеликий лік без. По перше вихідні, по друге може менше дурниць будуть писати наші журналісти широкого профілю і читачі трохи ліпше зрозуміють нюанси проблеми.
В світі справді суттєво збільшилися залишки паперу-картону через суттєве зменшення друкованих ЗМІ та книг (перейшли в інтернет, на електронні носії, значно впав відсоток читаючих хомо сапієнс і збільшилася кількість хомо еректус). Паперове лоббі напряглось.
Беззаперечно, величезної шкоди екології завдають одноразові поліетиленові-поліпропіленові кульки, в які кладуть все від одного лимону до вже запакованого молока, рибних пресерв, пари зошитів і тд; великі кульки; коктейльні трубочки; вушні палички; одноразовий посуд. Цього всього використовується млрд. штук в день і все йде в сміття без натяку і жодної можливості переробки. Це все і є заборонене в ЄС та багатьох інших цивілізованих країнах (десь вже, десь з наступного року).
З усім іншим ситуація інакша.
Все що стосується промислового пакування без кінцевого споживача в супермаркеті чи іншій торговій точці – використовувати можна любу упаковку з любого полімеру без обмежень.
Коли мова йде про одноразове пакування продуктів харчування, то обмежується використання полістиролів у всіх модифікаціях, а прості полімери, які легко і безпроблемно переробляються (мова про ПЕТ та ПП) не лімітуються. Обмеження відбувається через накладання суттєвих додаткових податків при використанні ПС. І це дуже добре, адже навіть міжнародні серйозні виробники дозволяли собі фасувати молочні продукти чи шоколадні вироби в полістирольний стаканчик чи корекс (хоч це категорично заборонено і вони у своїх франціях-швейцаріях-австріях ніколи цього не зроблять), а серйозні міжнародні мережі супермаркетів тут могли поставити (та й зараз ще багато хто так робить) жировмісний салат чи мясний продукт (курку чи якусь відбивну) в полістирольну коробочку, а ще гірше – навіть в мікрохвильовці розігріти і нагодувати клієнта відбірною порцією змігрованих полімерів, хоч у себе б за таке сіли і там все таке йде тільки в поліпропіленове пакування (до речі, слідкуйте уважно, що ви самі в МХП кладете для розігріву). Зараз це вже і у нас відходить помаленьку. Але важче ніж в тому ж ЄС, бо там найближчим часом полістиролів зовсім не буде. А у нас таки залишають, бо дешево, та ще й товщину постійно зменшують, вже й в руки не візьмеш, щоб дешевше було і пофіг той клієнт.
Немає поки альтернативи полімерному пакуванню рідиновмісних, жировмісних, мясних, молочних продуктів, тим більше, якщо потрібно збільшити термін «життя» шляхом вакуумування чи специфічного газового середовища і за кордоном і у нас всі це розуміють. За кордоном зараз іде процес зменшення товщини пакування, шляхом комбінування з тим самим картоном, але завдання, щоб різні матеріали легко роз’єднувалися і підлягали подальшій переробці. Адже «паперовий» одноразовий стаканчик для напитків, насправді, абсолютно не паперовий. З напоєм контактує тонкий шар полімеру, як правило поліетилен, що забезпечує міграцію полімерів в гарячий чи алкогольний напій, роблячи його отрутою, крім того, в подальшому цей стаканчик не переробляється ні як картон ні як полімер, бо розєднати їх не можливо. Тому, в ЄС ці «паперові» склянки будуть оподатковуватися як полістирол, у нас же за ними бачать майбутнє, як би сумно це не звучало. Більше того, тут ті самі данони-нестлє енд ко використовують на полімерній склянці чи банці картонну етикетку, яку не відокремиш, чи термообсаджують їх іншим полімером, часто й забороненим всюди, крім Росії, ПВХ. Чим роблять це пакування абсолютно не перероблюваним, одночасно декларуючи свою «цивілізованість і екологоорієнтованість» і всяке інше бла-бал-бла.
Вторинна переробка сировини - це повторна «переплавка» в гранулу чи плівку, а оскільки не тільки молекулярні будови різних полімерів різні а й температури плавлення, то в гранулятори чи екструдери різні полімери не підуть.
Тому не все так просто, і можна буде сказати, що щось міняється, коли хоча б біля кожного смітника зявиться сітка для пет пляшок і їх стануть переробляти всі. Бо зараз в Україну завозяться тисячі тон пляшки з усього світу і вона тут переробляється і потім повертається назад у вигляді гранули для виробників ниток-тканин.
Ну і коли ми говоримо про шкоду від полімерного пакування, то треба розуміти, що практично вже не існує одягу з натуральних тканин. А щороку в світі викидається полімерного одягу мільйони тон. І він так само забруднює навколишнє середовище. І про це взагалі ніхто не говорить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  Libo написав:
  Yuri_T написав:Юлиан Семёнов переворачивается в гробу

Передай Семёнову моё сори :oops:


Толсто :)
sergey_sryvkin
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