Додано: Суб 02 лис, 2019 15:32

Сибарит написав: greenozon написав: будуть натомість пластикові

довговічні, не треба переробляти і тд і тп будуть натомість пластиковідовговічні, не треба переробляти і тд і тп

Вы безнадежно отстали от жизни

Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом.

Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу Вы безнадежно отстали от жизниВремена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом.Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу

Можу провести з цього приводу невеликий лік без. По перше вихідні, по друге може менше дурниць будуть писати наші журналісти широкого профілю і читачі трохи ліпше зрозуміють нюанси проблеми.В світі справді суттєво збільшилися залишки паперу-картону через суттєве зменшення друкованих ЗМІ та книг (перейшли в інтернет, на електронні носії, значно впав відсоток читаючих хомо сапієнс і збільшилася кількість хомо еректус). Паперове лоббі напряглось.Беззаперечно, величезної шкоди екології завдають одноразові поліетиленові-поліпропіленові кульки, в які кладуть все від одного лимону до вже запакованого молока, рибних пресерв, пари зошитів і тд; великі кульки; коктейльні трубочки; вушні палички; одноразовий посуд. Цього всього використовується млрд. штук в день і все йде в сміття без натяку і жодної можливості переробки. Це все і є заборонене в ЄС та багатьох інших цивілізованих країнах (десь вже, десь з наступного року).З усім іншим ситуація інакша.Все що стосується промислового пакування без кінцевого споживача в супермаркеті чи іншій торговій точці – використовувати можна любу упаковку з любого полімеру без обмежень.Коли мова йде про одноразове пакування продуктів харчування, то обмежується використання полістиролів у всіх модифікаціях, а прості полімери, які легко і безпроблемно переробляються (мова про ПЕТ та ПП) не лімітуються. Обмеження відбувається через накладання суттєвих додаткових податків при використанні ПС. І це дуже добре, адже навіть міжнародні серйозні виробники дозволяли собі фасувати молочні продукти чи шоколадні вироби в полістирольний стаканчик чи корекс (хоч це категорично заборонено і вони у своїх франціях-швейцаріях-австріях ніколи цього не зроблять), а серйозні міжнародні мережі супермаркетів тут могли поставити (та й зараз ще багато хто так робить) жировмісний салат чи мясний продукт (курку чи якусь відбивну) в полістирольну коробочку, а ще гірше – навіть в мікрохвильовці розігріти і нагодувати клієнта відбірною порцією змігрованих полімерів, хоч у себе б за таке сіли і там все таке йде тільки в поліпропіленове пакування (до речі, слідкуйте уважно, що ви самі в МХП кладете для розігріву). Зараз це вже і у нас відходить помаленьку. Але важче ніж в тому ж ЄС, бо там найближчим часом полістиролів зовсім не буде. А у нас таки залишають, бо дешево, та ще й товщину постійно зменшують, вже й в руки не візьмеш, щоб дешевше було і пофіг той клієнт.Немає поки альтернативи полімерному пакуванню рідиновмісних, жировмісних, мясних, молочних продуктів, тим більше, якщо потрібно збільшити термін «життя» шляхом вакуумування чи специфічного газового середовища і за кордоном і у нас всі це розуміють. За кордоном зараз іде процес зменшення товщини пакування, шляхом комбінування з тим самим картоном, але завдання, щоб різні матеріали легко роз’єднувалися і підлягали подальшій переробці. Адже «паперовий» одноразовий стаканчик для напитків, насправді, абсолютно не паперовий. З напоєм контактує тонкий шар полімеру, як правило поліетилен, що забезпечує міграцію полімерів в гарячий чи алкогольний напій, роблячи його отрутою, крім того, в подальшому цей стаканчик не переробляється ні як картон ні як полімер, бо розєднати їх не можливо. Тому, в ЄС ці «паперові» склянки будуть оподатковуватися як полістирол, у нас же за ними бачать майбутнє, як би сумно це не звучало. Більше того, тут ті самі данони-нестлє енд ко використовують на полімерній склянці чи банці картонну етикетку, яку не відокремиш, чи термообсаджують їх іншим полімером, часто й забороненим всюди, крім Росії, ПВХ. Чим роблять це пакування абсолютно не перероблюваним, одночасно декларуючи свою «цивілізованість і екологоорієнтованість» і всяке інше бла-бал-бла.Вторинна переробка сировини - це повторна «переплавка» в гранулу чи плівку, а оскільки не тільки молекулярні будови різних полімерів різні а й температури плавлення, то в гранулятори чи екструдери різні полімери не підуть.Тому не все так просто, і можна буде сказати, що щось міняється, коли хоча б біля кожного смітника зявиться сітка для пет пляшок і їх стануть переробляти всі. Бо зараз в Україну завозяться тисячі тон пляшки з усього світу і вона тут переробляється і потім повертається назад у вигляді гранули для виробників ниток-тканин.Ну і коли ми говоримо про шкоду від полімерного пакування, то треба розуміти, що практично вже не існує одягу з натуральних тканин. А щороку в світі викидається полімерного одягу мільйони тон. І він так само забруднює навколишнє середовище. І про це взагалі ніхто не говорить...