Libo
Смотрела, не получила
Но мне уже легче, потому что я знаю, что ты переживаешь...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:25
Libo
Смотрела, не получила
Но мне уже легче, потому что я знаю, что ты переживаешь...
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:44
"Южный машиностроительный завод имени Макарова и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве, частная компания сделала большой заказ на изготовление ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты "Южмаша" оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", – написал эксперт" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:07
на фондовому схоже ракета намічається кінець року повинен бути цікавий ...
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:29
Це все звiсно добре, але як шмаркля може комусь заборонити щось у космосi?
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Угу вата ватна : Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда" Ну і тут трішечки :
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не буде такого - це насилля та знущання над особистістю. Буде так - зайшов в гіпермаркет і бачиш лише те, на що у тебе вистачає грошей - одним лише дешева ковбаса, та курячі лапи, а іншим лобстери, рябчики, мармурові стейкі, а щоб не було бунтів та маніфестацій гугл буде фільтрувати інфу і той хто не має грошей не буде взагалі знати що таке лобстер, трюфелі, фуа-гра і т.і.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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