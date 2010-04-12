Libo
Смотрела, не получила
Но мне уже легче, потому что я знаю, что ты переживаешь...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:25
Libo
Смотрела, не получила
Но мне уже легче, потому что я знаю, что ты переживаешь...
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:44
"Южный машиностроительный завод имени Макарова и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве, частная компания сделала большой заказ на изготовление ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты "Южмаша" оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", – написал эксперт" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:07
на фондовому схоже ракета намічається кінець року повинен бути цікавий ...
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:29
Це все звiсно добре, але як шмаркля може комусь заборонити щось у космосi?
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Угу вата ватна : Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда" Ну і тут трішечки :
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не буде такого - це насилля та знущання над особистістю. Буде так - зайшов в гіпермаркет і бачиш лише те, на що у тебе вистачає грошей - одні бачать лише дешеву ковбасу, та курячі лапи, а інші лобстери, рябчики, мармурові стейкі, а щоб не було бунтів та маніфестацій гугл буде фільтрувати інфу і той хто не має грошей не буде взагалі знати що таке лобстер, трюфелі, фуа-гра і т.і.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:24
... тобто, зробили їх разом?
- чи, разом замінили на своїх?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:53
Примеры в студию. Все пирам ды так или иначе валили факторами извне. Даже приват бени жил бы и здравствовал до сих пор если бы не изменение правил игры и мощная пиар компания. МММ тоже помогли. Пирамида доллара США жива до сих пор , ведь долар ничем не обеспечен кроме военной мощи США , а значит внешним фактором не пригрозишь.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:03
проблема в отрицании ИТ придумывании отмазок. Так был бы у нас свой бил клинтон.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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