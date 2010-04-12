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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2608260926102611>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:25

Libo
Смотрела, не получила :(
Но мне уже легче, потому что я знаю, что ты переживаешь... :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:44

  sergey_sryvkin написав:
  Pupsik написав:Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос

Мається на увазі УКРАЇНСЬКИЙ космос ? :) Чи до чого тут взагалі шмаркля?


"Южный машиностроительный завод имени Макарова и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве, частная компания сделала большой заказ на изготовление ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты "Южмаша" оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", – написал эксперт" (С).
https://gordonua.com/news/money/yuzhmas ... 89702.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:07

на фондовому схоже ракета намічається 8) кінець року повинен бути цікавий ...
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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https://www.bbc.com/ukrainian/features-49891759
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:29

  Pupsik написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Pupsik написав:Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос

Мається на увазі УКРАЇНСЬКИЙ космос ? :) Чи до чого тут взагалі шмаркля?


специалисты "Южмаша" оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", –


Це все звiсно добре, але як шмаркля може комусь заборонити щось у космосi? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Я не могу согласиться. Он прекрасный, эрудированый дипломат, смелый и бескомпромиссный гражданин и патриот ...

Угу вата ватна : Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда" Ну і тут трішечки : http://www.novasich.top/?p=8884
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки .

Не буде такого - це насилля та знущання над особистістю. Буде так - зайшов в гіпермаркет і бачиш лише те, на що у тебе вистачає грошей - одні бачать лише дешеву ковбасу, та курячі лапи, а інші лобстери, рябчики, мармурові стейкі, а щоб не було бунтів та маніфестацій гугл буде фільтрувати інфу і той хто не має грошей не буде взагалі знати що таке лобстер, трюфелі, фуа-гра і т.і.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:24

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:

350 последняя цена в Киеве на известной точке. 7 лет была."закончилась" пару недель назад.Спирт с завода 5л за 400 тоже норм :wink:

... тобто, зробили їх разом? :mrgreen:
- чи, разом замінили на своїх? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:53

  dima_beleb написав:
  yama написав:пирамиды сами по себе без внешнего вмешательства не падают ИМХО , если принудительно не валить то вполне себе станем второй страной после США

так и хочется ответить фразой из к/ф: "дядя - ты дурак?"
пирамиды рушатся под собственным грузом выплат. т.е. - когда прихода становиться меньше ,чем расхода.

а это рано или поздно наступит, так как ресурсы конечны.

Примеры в студию. Все пирам ды так или иначе валили факторами извне. Даже приват бени жил бы и здравствовал до сих пор если бы не изменение правил игры и мощная пиар компания. МММ тоже помогли. Пирамида доллара США жива до сих пор , ведь долар ничем не обеспечен кроме военной мощи США , а значит внешним фактором не пригрозишь.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:03

  freeze написав:
Pupsik написав:
  Libo написав:А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел? :roll:
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
:oops:


...мне лично...- жаль его жену...


Проблема этого Яременко не в том, что его потянуло на проституток, всякое бывает в жизни, а том что он тупой как баобаб.
Через день в Раде скандалы через публикации в СМИ фото переписок депутатов, снятые с балкона прессы. И вот опять, сидит Яременко и строчит в телефон.
Напоминает тупого индейца в двадцатый раз наступающего на одну и туже швабру. Добкин младший и то за колонну заходил, чтобы нюхнуть, умнее был.
проблема в отрицании ИТ придумывании отмазок. Так был бы у нас свой бил клинтон.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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