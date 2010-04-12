Додано: Суб 02 лис, 2019 19:16

Libo написав: greenozon написав: Libo написав: Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...

Что будет? Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...Что будет?



будуть натомість пластикові

довговічні, не треба переробляти і тд і тп будуть натомість пластиковідовговічні, не треба переробляти і тд і тп



Да ну перестань, это уже почти прошлое.

Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д.

А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...

Да ну перестань, это уже почти прошлое.Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д.А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...

1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.3) вам поверить пора в лесу бункер делать персональный автономный , мне даже фитнес браслет мешает или серьга , кольцо , а вы мне чип вживить хотите, никогда человечество не было единым , так например что бы новость о Львова до Киева дошла надо было загнать несколько лошадей и не попасться на разбойников, а еще раньше так вообще ...Между делом фитнес браслеты, NFC оплата, карточки ,первый шаг приучения народа к чипизации, до сегодня только коров чипировали что бы после убоя знать какое мясо , и чего уж там два или три чипа ,в ухо и например в окорок и желудок , еще бездомных собак после стерилизации и прививок... А теперь в Швейцарии или Швеции очередь желающих гомосапиенсов на убой , ой на чипизацию. Чем это грозит ,? Да посмотрите фильм Гаттака , илм облачный атлас, будете жрать энергомыло и через 7 лет в утилизацию, вот уже работодатели ставять ценз до 35 лет , а дальше что в утиль?