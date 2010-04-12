RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2608260926102611

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:16

  Libo написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?


будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп


Да ну перестань, это уже почти прошлое.
Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д.
А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...
:roll: :roll: :roll:

1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности
2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.
3) вам поверить пора в лесу бункер делать персональный автономный , мне даже фитнес браслет мешает или серьга , кольцо , а вы мне чип вживить хотите, никогда человечество не было единым , так например что бы новость о Львова до Киева дошла надо было загнать несколько лошадей и не попасться на разбойников, а еще раньше так вообще ...
Между делом фитнес браслеты, NFC оплата, карточки ,первый шаг приучения народа к чипизации, до сегодня только коров чипировали что бы после убоя знать какое мясо , и чего уж там два или три чипа ,в ухо и например в окорок и желудок , еще бездомных собак после стерилизации и прививок... А теперь в Швейцарии или Швеции очередь желающих гомосапиенсов на убой , ой на чипизацию. Чем это грозит ,? Да посмотрите фильм Гаттака , илм облачный атлас, будете жрать энергомыло и через 7 лет в утилизацию, вот уже работодатели ставять ценз до 35 лет , а дальше что в утиль?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2586 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2608260926102611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komp, yama і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1612, 1613, 1614
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16135 1941928
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 18:34
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
Валютный юмор 1 ... 15, 16, 17
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
168 278585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15686)
02.11.2019 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.