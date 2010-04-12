Libo написав:Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ... Что будет?
будуть натомість пластикові довговічні, не треба переробляти і тд і тп
Да ну перестань, это уже почти прошлое. Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д. А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...
1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности 2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности. 3) вам поверить пора в лесу бункер делать персональный автономный , мне даже фитнес браслет мешает или серьга , кольцо , а вы мне чип вживить хотите, никогда человечество не было единым , так например что бы новость о Львова до Киева дошла надо было загнать несколько лошадей и не попасться на разбойников, а еще раньше так вообще ... Между делом фитнес браслеты, NFC оплата, карточки ,первый шаг приучения народа к чипизации, до сегодня только коров чипировали что бы после убоя знать какое мясо , и чего уж там два или три чипа ,в ухо и например в окорок и желудок , еще бездомных собак после стерилизации и прививок... А теперь в Швейцарии или Швеции очередь желающих гомосапиенсов на убой , ой на чипизацию. Чем это грозит ,? Да посмотрите фильм Гаттака , илм облачный атлас, будете жрать энергомыло и через 7 лет в утилизацию, вот уже работодатели ставять ценз до 35 лет , а дальше что в утиль?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Libo Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом. Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
Товарищ Гордон вробще интригует в инервью говорит что многие главные лица украинского государства и естеблишмента являються агентами кремляи, то есть те фигуры которые на виду у всех и накого бы никогда не подумал, говорит если их публично рассекретить упадет все во что верит "пересічний" как бы все перевернется с ног на голову в понмании .Я склонен ему верить ... славы ИТ денег ему хватает и сказанул он это не для красного словца ИМхо
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
jump написав:Швеция - страна, где у депутатов нет ни помощников, ни бесплатного кофе И это правильный подход.
Повседневная жизнь шведских депутатов нового парламента, избранного в сентябре, будет пропитана строгостью: офисы площадью семь квадратных метров, небольшие квартиры для чиновников и ограничения при использовании денег налогоплательщиков в осуществление парламентской деятельности.
Шведские депутаты не пользуются дополнительными льготами, такими как парламентарии из других стран (бюджет на чартерные самолеты, помощь в аренде жилья, наем частных консультантов, помощь в оплате медицинских расходов и другие). Кроме того, в Швеции понятия «парламентский иммунитет» просто не существует! https://lifter.com.ua/shvetsiya-strana- ... -kofe-8148
349 шведских депутатов получают - как и президент парламента - ежегодную карту для использования общественного транспорта.
не сгущайте краски. ну я думаю командировочные, нормальную мед стаховку , хорошую пенсию, уважение в обществе, возожно какое то влияние, возможность краивой строчки в резюме и потм занять более высокооплачиваемую должность в частной фирме ну илипродвижение по карьере ну там до министра например, иначе какой смысл либо идут туда только пенсионеры которы нечем заняться . Обычные гос служащие Бельгии например имеют свободный график работы на протяжении рабочей недели , ну если конечно не заняты услугами для населения напрямую с графиком приема, они обязаны отработать что то около 35 часов (уже запамятовал , н меньше 40) хорошая пенсия , мед стаховка которая покрывает почти все
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн. За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн. Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн. А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось )))) В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн. Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета. А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа) Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))
«Вот... смотрите, как одурачен городничий... Мало того, что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит, вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы...» (Комедия «Ревизор» (1836) Н. В. Гоголя, слова Городничего (действ. 5)).
Libo написав:Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ... Тарьтесь пока не поздно. Серебро тоже годится. Я скоро расскажу вам в деталях.
Libo написав:Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ... Тарьтесь пока не поздно. Серебро тоже годится. Я скоро расскажу вам в деталях.