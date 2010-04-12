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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2609261026112612>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:16

  Libo написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?


будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп


Да ну перестань, это уже почти прошлое.
Наши кредитные и дебитные карточки это те же пластиковые деньги. Тоже имеют свои недостатки ... теряются, очереди на кассу, нет локации, эмиссия единиц на счету такая же как и бумажных, и т.д.
А так просто зачипуют тебя, все начисления-списания автоматом, просто берешь в магазине что тебе надо, и будет бить тебя током за большие долги или за дорогие покупки ... И насколько проще будет жить тебе и Биг бразеру ... Плюс эмиссия ограничена количеством золота и серебра ... Никаких подделок, афёр, мошенничества ... Крипта ... И мир снова един, как в самом начале человечества. Никаких обменников и конвертаций, никаких валютчиков и менял ...
:roll: :roll: :roll:

1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности
2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.
3) вам поверить пора в лесу бункер делать персональный автономный , мне даже фитнес браслет мешает или серьга , кольцо , а вы мне чип вживить хотите, никогда человечество не было единым , так например что бы новость о Львова до Киева дошла надо было загнать несколько лошадей и не попасться на разбойников, а еще раньше так вообще ...
Между делом фитнес браслеты, NFC оплата, карточки ,первый шаг приучения народа к чипизации, до сегодня только коров чипировали что бы после убоя знать какое мясо , и чего уж там два или три чипа ,в ухо и например в окорок и желудок , еще бездомных собак после стерилизации и прививок... А теперь в Швейцарии или Швеции очередь желающих гомосапиенсов на убой , ой на чипизацию. Чем это грозит ,? Да посмотрите фильм Гаттака , илм облачный атлас, будете жрать энергомыло и через 7 лет в утилизацию, вот уже работодатели ставять ценз до 35 лет , а дальше что в утиль?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:27

  centurionus написав:
  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.

Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом.
Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.

Товарищ Гордон вробще интригует в инервью говорит что многие главные лица украинского государства и естеблишмента являються агентами кремляи, то есть те фигуры которые на виду у всех и накого бы никогда не подумал, говорит если их публично рассекретить упадет все во что верит "пересічний" как бы все перевернется с ног на голову в понмании .Я склонен ему верить ... славы ИТ денег ему хватает и сказанул он это не для красного словца ИМхо
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:35

  jump написав:Швеция - страна, где у депутатов нет ни помощников, ни бесплатного кофе
И это правильный подход.



Повседневная жизнь шведских депутатов нового парламента, избранного в сентябре, будет пропитана строгостью: офисы площадью семь квадратных метров, небольшие квартиры для чиновников и ограничения при использовании денег налогоплательщиков в осуществление парламентской деятельности.

Шведские депутаты не пользуются дополнительными льготами, такими как парламентарии из других стран (бюджет на чартерные самолеты, помощь в аренде жилья, наем частных консультантов, помощь в оплате медицинских расходов и другие).
Кроме того, в Швеции понятия «парламентский иммунитет» просто не существует!
https://lifter.com.ua/shvetsiya-strana- ... -kofe-8148

349 шведских депутатов получают - как и президент парламента - ежегодную карту для использования общественного транспорта.
не сгущайте краски. ну я думаю командировочные, нормальную мед стаховку , хорошую пенсию, уважение в обществе, возожно какое то влияние, возможность краивой строчки в резюме и потм занять более высокооплачиваемую должность в частной фирме ну илипродвижение по карьере ну там до министра например, иначе какой смысл либо идут туда только пенсионеры которы нечем заняться . Обычные гос служащие Бельгии например имеют свободный график работы на протяжении рабочей недели , ну если конечно не заняты услугами для населения напрямую с графиком приема, они обязаны отработать что то около 35 часов (уже запамятовал , н меньше 40) хорошая пенсия , мед стаховка которая покрывает почти все
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:06

  zzzzzz написав:Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% :mrgreen:
При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.
А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось ))))
В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.
Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.
А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)
Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))


«Вот... смотрите, как одурачен городничий... Мало того, что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит, вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы...» (Комедия «Ревизор» (1836) Н. В. Гоголя, слова Городничего (действ. 5)).
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:24

  Libo написав:Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ... Тарьтесь пока не поздно. Серебро тоже годится. Я скоро расскажу вам в деталях.

Хорошо нюхнул :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=cHVdW2vlbqU
https://www.youtube.com/watch?v=HImPY-3xIsg
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:46

  ТИХИЙ написав:
  Libo написав:Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ... Тарьтесь пока не поздно. Серебро тоже годится. Я скоро расскажу вам в деталях.

Хорошо нюхнул :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=cHVdW2vlbqU
https://www.youtube.com/watch?v=HImPY-3xIsg


))) Вот тут похоже

https://www.youtube.com/watch?v=AQ1lDMs ... ex=75&t=0s
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:12

  yama написав:1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности
2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.


1. Как раз за это Трамп скоро уходит на дембель.
2. Ты уже полузачипован. Код в налоговой получил, телефон есть, в соцсетях засвечен, гуглишь, покупаешь, на форумах гадишь? Пиши пропало. У Биг бразера на тебя уже есть всё.
Единственная особенность будущей чипизации - единый планетарный номер, чтоб не привязываться к национальным системам идентификации. Впрыснут в вену. Осядет где-нибудь в печени или в кишечнике. Очень удобно. Никаких документов, никаких справок, никаких кредиток, никаких пинов, никаких кодов, никаких пропусков, никаких денег, никаких виз ...
Что вас смущает? Почему такая паника? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:16

  fler написав:Libo
Смотрела, не получила :(
Но мне уже легче, потому что я знаю, что ты переживаешь... :D


Смотри еще. Звони им.
На меня можешь полностью расчитывать. Но уже только ближе к Новому году. На днях убываю. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:34

  Libo написав:...На меня можешь полностью расчитывать. Но уже только ближе к Новому году. На днях убываю. :?

Уточни прогноз погоды :wink:
https://coub.com/view/158fq6
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:40

Про чипизацию и Биг бразера ...
У меня часто в Америке бывали такие случаи ...
Стоим с кем-нибудь на улице, болтаем, решаем куда пойти ... Кто-то вслух предлагает, а давайте поедем туда-то в такой-то ресторан? А где он, как туда ехать? Я сейчас посмотрю по навигатору ... Набираю только первую букву и тут же подсказка: именно этот ресторан, именно с этим адресом, о котором шла речь ... Точнисенько. А бывало речь шла о ресторане в другом городе и даже в другом штате.
Вы как в каменном веке живете.
Про вас знают всё.
И что тут плохого? Кто от этого из вас страдает? Женам вашим стучат на вас? Нет. Значит всё в порядке. Биг бразеру можно полностью доверять. Пусть вычисляет и пасет нарушителей закона.
Когда сделают укольчик, вообще будут читать все ваши помыслы и желания.
А ИИ будет подсказывать вам оптимальные действия...
Идешь и только подумал, а с кем сегодня мне провести вечер? Тут же ИИ выдает информацию: Лиза на работе, Зина сегодня устала, у Маши месячные, Таня на тебя обижается, иди к Свете, она думает о тебе сейчас и хочет ...
Да, у нее романтическое настроение, зайди в Сильпо на Оболонской Набережной, туда завели классное французское вино, а рядом продают шикарные свежие цветы ... Да не забудь принять душ, поменять белье и носки. Они так воняют, что даже мне противно ...
Вот так скоро будет у нас, ребята!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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