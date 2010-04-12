zzzzzz написав:Libo Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом. Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
Товарищ Гордон вробще интригует в инервью говорит что многие главные лица украинского государства и естеблишмента являються агентами кремляи, то есть те фигуры которые на виду у всех и накого бы никогда не подумал, говорит если их публично рассекретить упадет все во что верит "пересічний" как бы все перевернется с ног на голову в понмании .Я склонен ему верить ... славы ИТ денег ему хватает и сказанул он это не для красного словца ИМхо
Кто больше всех кричит про агентов кремля, тот им и является.
yama написав:1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности 2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.
1. Как раз за это Трамп скоро уходит на дембель. 2. Ты уже полузачипован. Код в налоговой получил, телефон есть, в соцсетях засвечен, гуглишь, покупаешь, на форумах гадишь? Пиши пропало. У Биг бразера на тебя уже есть всё. Единственная особенность будущей чипизации - единый планетарный номер, чтоб не привязываться к национальным системам идентификации. Впрыснут в вену. Осядет где-нибудь в печени или в кишечнике. Очень удобно. Никаких документов, никаких справок, никаких кредиток, никаких пинов, никаких кодов, никаких пропусков, никаких денег, никаких виз ... Что вас смущает? Почему такая паника?