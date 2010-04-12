zzzzzz написав:Libo Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.
Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом. Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.
Товарищ Гордон вробще интригует в инервью говорит что многие главные лица украинского государства и естеблишмента являються агентами кремляи, то есть те фигуры которые на виду у всех и накого бы никогда не подумал, говорит если их публично рассекретить упадет все во что верит "пересічний" как бы все перевернется с ног на голову в понмании .Я склонен ему верить ... славы ИТ денег ему хватает и сказанул он это не для красного словца ИМхо
Кто больше всех кричит про агентов кремля, тот им и является.
yama написав:1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности 2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.
1. Как раз за это Трамп скоро уходит на дембель. 2. Ты уже полузачипован. Код в налоговой получил, телефон есть, в соцсетях засвечен, гуглишь, покупаешь, на форумах гадишь? Пиши пропало. У Биг бразера на тебя уже есть всё. Единственная особенность будущей чипизации - единый планетарный номер, чтоб не привязываться к национальным системам идентификации. Впрыснут в вену. Осядет где-нибудь в печени или в кишечнике. Очень удобно. Никаких документов, никаких справок, никаких кредиток, никаких пинов, никаких кодов, никаких пропусков, никаких денег, никаких виз ... Что вас смущает? Почему такая паника?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!