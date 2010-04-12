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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2610261126122613>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:45

  yama написав:
  centurionus написав:
  zzzzzz написав:Libo
Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть.

Значить не було у них потреби. Без нього вистачає із запасом.
Євген Марчук, наприклад, звертав увагу, що на переговорах у Мінську у протилежної сторони була вся інформація про "таємні" інструкції з АП на переговори для української сторони.

Товарищ Гордон вробще интригует в инервью говорит что многие главные лица украинского государства и естеблишмента являються агентами кремляи, то есть те фигуры которые на виду у всех и накого бы никогда не подумал, говорит если их публично рассекретить упадет все во что верит "пересічний" как бы все перевернется с ног на голову в понмании .Я склонен ему верить ... славы ИТ денег ему хватает и сказанул он это не для красного словца ИМхо

Кто больше всех кричит про агентов кремля, тот им и является.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:17

  Libo написав:
  yama написав:1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности
2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.


1. Как раз за это Трамп скоро уходит на дембель.
2. Ты уже полузачипован. Код в налоговой получил, телефон есть, в соцсетях засвечен, гуглишь, покупаешь, на форумах гадишь? Пиши пропало. У Биг бразера на тебя уже есть всё.
Единственная особенность будущей чипизации - единый планетарный номер, чтоб не привязываться к национальным системам идентификации. Впрыснут в вену. Осядет где-нибудь в печени или в кишечнике. Очень удобно. Никаких документов, никаких справок, никаких кредиток, никаких пинов, никаких кодов, никаких пропусков, никаких денег, никаких виз ...
Что вас смущает? Почему такая паника? :roll:

Трамп скоро уйдёт в ящик...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:Трамп скоро уйдёт в ящик...

як великий Джон Фі́тцджеральд Ке́ннеді?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:
  edvardd написав:Трамп скоро уйдёт в ящик...

як великий Джон Фі́тцджеральд Ке́ннеді?


Имя из Википедии скопировали? ;)
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:57

  alter написав:
greenozon написав:
  edvardd написав:Трамп скоро уйдёт в ящик...

як великий Джон Фі́тцджеральд Ке́ннеді?


Имя из Википедии скопировали? ;)

Можно было ограничиться инициалами, все бы поняли - JFK
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 05:37

  dima_beleb написав:
  Pupsik написав:
  Libo написав:А собственно, что плохого он сделал, чем родину и вас обидел? :roll:
Сильно понравилась и захотел. Есть деньги и обоюдное желание. Наслажденья и здоровья для.
:oops:


...мне лично...- жаль его жену...

а ты уверен, что его жена любит , а не живет с ним из-за денег?
а ты уверен, что его жена не занимаеться тем же самым?


Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 06:21

  Libo написав:А ИИ будет подсказывать вам оптимальные действия...
Идешь и только подумал, а с кем сегодня мне провести вечер? Тут же ИИ выдает информацию: Лиза на работе, Зина сегодня устала, у Маши месячные, Таня на тебя обижается, иди к Свете, она думает о тебе сейчас и хочет ...
Да, у нее романтическое настроение, зайди в Сильпо на Оболонской Набережной, туда завели классное французское вино, а рядом продают шикарные свежие цветы ...


Интересно, а Маше захочется чтобы каждая левая собака знала что у неё сейчас месячные? А Зине приятно будет если все будут знать что она устала?

Да и Свете легко может прилететь сообщение что к ней Либо прётся, а у него уже месяц как "не стоит" - развернет она Либо прям с порога, вместе с цветами, вином и свежими носками....
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Кто-то вслух предлагает, а давайте поедем туда-то в такой-то ресторан? А где он, как туда ехать? Я сейчас посмотрю по навигатору ... Набираю только первую букву и тут же подсказка: именно этот ресторан, именно с этим адресом, о котором шла речь ... Точнисенько. А бывало речь шла о ресторане в другом городе и даже в другом штате.
Вы как в каменном веке живете.
Про вас знают всё.

Наивные люмпены используя смартфоны сами входят создают аккаунты в соцсетях с реальными имя/фамилия, входят в учетные записи гугл плей и ай клауд. Конечно даже при выключенной геолокации оператор, гугл, соц.сети знают где вы находитесь, куда перемещаетесь, а ваш банк знает какие покупки вы совершаете. Рекламодатели всё меньше готовы тратить деньги впустую, им нужны персональные данные и модель поведения потенциального покупателя. Те кто владеют такими данными скоро станут богатейшими компаниями в мире, потому что у них в руках окажется достоверная основанная на биг дата статистика.

В догонку пример из личной жизни, свой финансовый номер я 7 лет держу в секрете и никому (кроме банков) его не разглашаю. Тем не менее на него регулярно приходят рекламные смс с предложением кредитов, а после недавней покупки бытовой техники в одной из сетей пошла реклама этой сети, маркетинг 21 века. Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лис, 2019 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:35

  vitaliian написав:
  Libo написав:Кто-то вслух предлагает, а давайте поедем туда-то в такой-то ресторан? А где он, как туда ехать? Я сейчас посмотрю по навигатору ... Набираю только первую букву и тут же подсказка: именно этот ресторан, именно с этим адресом, о котором шла речь ... Точнисенько. А бывало речь шла о ресторане в другом городе и даже в другом штате.
Вы как в каменном веке живете.
Про вас знают всё.

Так наивные люмпены создают аккаунты в соцсетях с реальными имя/фамилия, светят на левых сайтах cvv своей основной карты а потом удивляются что про вас всё знают.

Один мой знакомый работая 10 лет у мобильного оператора рассказывал что по банковским смс оператор ранжирует своих клиентов по платежеспособности, так как специальная программа видит сколько денег поступило и какие у кого расходы. Какие проблемы слить данную инфу заинтересованным лицам, которые готовы за нее щедро заплатить?

В догонку пример из личной жизни, свой финансовый номер я 7 лет держу в секрете и никому (кроме банков) его не разглашаю. Тем не менее на него регулярно приходят рекламные смс с предложением кредитов, а после недавней покупки бытовой техники в одной из сетей пошла реклама этой сети, маркетинг 21 века. Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.


Регистрировать в сети свои реальные данные верх тупизма, а соцсети это вообще зло придуманное спецслужбами :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:43

  Libo написав:
  yama написав:1) я солидарен с Трампом об отказе от глобализации . Он в своей речи в ООН дал сигнал что он за национальные ценности
2) как то библия выступает против чипов, а вы топили тут за християнские ценности.


1. Как раз за это Трамп скоро уходит на дембель.
2. Ты уже полузачипован. Код в налоговой получил, телефон есть, в соцсетях засвечен, гуглишь, покупаешь, на форумах гадишь? Пиши пропало. У Биг бразера на тебя уже есть всё.
Единственная особенность будущей чипизации - единый планетарный номер, чтоб не привязываться к национальным системам идентификации. Впрыснут в вену. Осядет где-нибудь в печени или в кишечнике. Очень удобно. Никаких документов, никаких справок, никаких кредиток, никаких пинов, никаких кодов, никаких пропусков, никаких денег, никаких виз ...
Что вас смущает? Почему такая паника? :roll:

в налоговой получил потом отказался , теперь не пользуюсь. В соц сетях ну разве что на сайтах знакомств гдето забыл витереть анкеты в других соц сетях только номинально фото и фековый никнейм полное отсутствие друзей тем более из реальности и минимум активности. Если хотят впрыснуть то вполне могли уже это сделать с любой вакциной или др. лекарствами.
Что меня смущает ? полное отсутствие анонимности . Гаттака фильм посмотрите .
Востаннє редагувалось yama в Нед 03 лис, 2019 09:57, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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