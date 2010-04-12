Додано: Нед 03 лис, 2019 09:19

Libo написав: Кто-то вслух предлагает, а давайте поедем туда-то в такой-то ресторан? А где он, как туда ехать? Я сейчас посмотрю по навигатору ... Набираю только первую букву и тут же подсказка: именно этот ресторан, именно с этим адресом, о котором шла речь ... Точнисенько. А бывало речь шла о ресторане в другом городе и даже в другом штате.

Вы как в каменном веке живете.

Про вас знают всё. Кто-то вслух предлагает, а давайте поедем туда-то в такой-то ресторан? А где он, как туда ехать? Я сейчас посмотрю по навигатору ... Набираю только первую букву и тут же подсказка: именно этот ресторан, именно с этим адресом, о котором шла речь ... Точнисенько. А бывало речь шла о ресторане в другом городе и даже в другом штате.Вы как в каменном веке живете.Про вас знают всё.

Наивные люмпены используя смартфоны сами входят создают аккаунты в соцсетях с реальными имя/фамилия, входят в учетные записи гугл плей и ай клауд. Конечно даже при выключенной геолокации оператор, гугл, соц.сети знают где вы находитесь, куда перемещаетесь, а ваш банк знает какие покупки вы совершаете. Рекламодатели всё меньше готовы тратить деньги впустую, им нужны персональные данные и модель поведения потенциального покупателя. Те кто владеют такими данными скоро станут богатейшими компаниями в мире, потому что у них в руках окажется достоверная основанная на биг дата статистика.В догонку пример из личной жизни, свой финансовый номер я 7 лет держу в секрете и никому (кроме банков) его не разглашаю. Тем не менее на него регулярно приходят рекламные смс с предложением кредитов, а после недавней покупки бытовой техники в одной из сетей пошла реклама этой сети, маркетинг 21 века. Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.