вполне допускаю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:46
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:50
другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить ну или под драконовские приватовские % ипотеки. Оно же при сдаче в оренду окупиться очень быстро.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:53
я больше скажу приходит сначала смс о зачислении на счет, а потом вслед смс с конфи\фоктрот \ ельдорадо о скидках и предоставленых бонусах
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:55
Так он поэтому и олигарх! Попросите у кого-то из наших - тоже отморозятся! Вон в 14-м несколько раз просили у Витали, из его фонда на похороны нашего бойца, погибшего в АТО (у погибших тогда еще не было статуса УБД, а посмертно он - не присваивался) и всякий раз тот отфутболивал на б-р Шевченко 3!
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:06
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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