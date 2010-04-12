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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2610261126122613

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 332
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:46

  Zebra написав:Кто больше всех кричит про агентов кремля, тот им и является.
вполне допускаю :)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:50

  Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((

другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. :shock: ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить :mrgreen: :oops: ну или под драконовские приватовские % ипотеки. Оно же при сдаче в оренду окупиться очень быстро.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:53

  vitaliian написав:В догонку пример из личной жизни, свой финансовый номер я 7 лет держу в секрете и никому (кроме банков) его не разглашаю. Тем не менее на него регулярно приходят рекламные смс с предложением кредитов, а после недавней покупки бытовой техники в одной из сетей пошла реклама этой сети, маркетинг 21 века. Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.
я больше скажу приходит сначала смс о зачислении на счет, а потом вслед смс с конфи\фоктрот \ ельдорадо о скидках и предоставленых бонусах :shock:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:55

  Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((


Так он поэтому и олигарх! Попросите у кого-то из наших - тоже отморозятся! Вон в 14-м несколько раз просили у Витали, из его фонда на похороны нашего бойца, погибшего в АТО (у погибших тогда еще не было статуса УБД, а посмертно он - не присваивался) и всякий раз тот отфутболивал на б-р Шевченко 3!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:06

  vitaliian написав:Наивные люмпены используя смартфоны сами входят создают аккаунты в соцсетях с реальными имя/фамилия, входят в учетные записи гугл плей и ай клауд.


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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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