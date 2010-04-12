Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((
Так он поэтому и олигарх! Попросите у кого-то из наших - тоже отморозятся! Вон в 14-м несколько раз просили у Витали, из его фонда на похороны нашего бойца, погибшего в АТО (у погибших тогда еще не было статуса УБД, а посмертно он - не присваивался) и всякий раз тот отфутболивал на б-р Шевченко 3!
vitaliian написав:Наивные люмпены используя смартфоны сами входят создают аккаунты в соцсетях с реальными имя/фамилия, входят в учетные записи гугл плей и ай клауд.
не хватает - срок действия карты до ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа