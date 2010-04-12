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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:19
не хватает - срок действия карты до ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:29
vitaliian написав:
Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.
і як по вашому вони вийшли на ваш секретний номер
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greenozon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:44
yama написав: vitaliian написав:
В догонку пример из личной жизни, свой финансовый номер я 7 лет держу в секрете и никому (кроме банков) его не разглашаю. Тем не менее на него регулярно приходят рекламные смс с предложением кредитов, а после недавней покупки бытовой техники в одной из сетей пошла реклама этой сети, маркетинг 21 века. Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.
я больше скажу приходит сначала смс о зачислении на счет, а потом вслед смс с конфи\фоктрот \ ельдорадо о скидках и предоставленых бонусах
я про эти же сети говорил) пока вроде только они балуются. Откажитесь от смс рассылки пока не поздно)
greenozon написав: vitaliian написав:
Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.
і як по вашому вони вийшли на ваш секретний номер
база клиентов привата, новой почты и другие продаются в интернете, даже какой то скандал кажется был. Раньше еще мошенники звонили представлялись сотрудниками приватбанка, называли мои имя и фамилию, я всегда отвечаю что отделение привата в моем доме а его заведующий мой друг детства, интерес мошенников ко мне сразу же пропадает.
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32
В 2020 році в Україні заплановані три етапи підвищення пенсій
– в січні, липні і грудні. https://news.finance.ua/ua/news/-/45896 ... -na-skilky
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greenozon
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Додано: Нед 03 лис, 2019 13:44
greenozon написав: vitaliian написав:
Повторюсь финансовый номер я им не давал, если нужно даю другой номер, но рекламу шлют почему то на финансовый.
і як по вашому вони вийшли на ваш секретний номер
УБКИ слило
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:41
orest написав: Сибарит написав: greenozon написав:
будуть натомість пластикові
довговічні, не треба переробляти і тд і тп
Вы безнадежно отстали от жизни
Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом.
Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу
Можу провести з цього приводу невеликий лік без.
Викнеп - від вик
орінення неп
исьменності, або ліквідація неписьменності, якщо так тягне на революційну експресію. Бо лік без - це лік
відація без
грамотності, а це - русизм
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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