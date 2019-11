Додано: Нед 03 лис, 2019 18:46

orest написав: Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався.

Не хочу Вас образити, але зауважу, слово "лікнеп" вживалося в українській мові в тодішніх реаліях. Таке слово в 80-х чув від людей, які жили в той період. Також інші: "комнезам" ("комбєд"), наприклад. В ті часи, до речі, існувала політика "корєнізації", тобто українізації для УСРР. Втім один лозунг/назва руху не перекладався: "Стид долой". Були такі диваки в тодішній столиці УСРР. Не хочу Вас образити, але зауважу, слово "лікнеп" вживалося в українській мові в тодішніх реаліях. Таке слово в 80-х чув від людей, які жили в той період. Також інші: "комнезам" ("комбєд"), наприклад. В ті часи, до речі, існувала політика "корєнізації", тобто українізації для УСРР. Втім один лозунг/назва руху не перекладався: "Стид долой". Були такі диваки в тодішній столиці УСРР.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell