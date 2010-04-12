Додано: Нед 03 лис, 2019 18:18

Навуходоносор Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Тим більше з неп, адже НЕП - це була "нова економічна політика", яку в час проведення не можна було ніяк поєднувати чи дискредитувати, а потім - згадувати більш ніж в підручниках історії. Варто ще зауважти, що нікому крім рашки і всяких ...станів ліквідація неписемності тоді була не потрібна, адже рівень освідченості і науковий розвиток у сусідів тоді, як і тепер, був значно вищий.

П.С. Дякую, що розтлумачили загалу зміст терміну, я випустив з уваги, що більшості це щось дуже далеке і маловідоме.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.