не хватает - срок действия карты до ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:19
не хватает - срок действия карты до ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
і як по вашому вони вийшли на ваш секретний номер
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:44
я про эти же сети говорил) пока вроде только они балуются. Откажитесь от смс рассылки пока не поздно)
база клиентов привата, новой почты и другие продаются в интернете, даже какой то скандал кажется был. Раньше еще мошенники звонили представлялись сотрудниками приватбанка, называли мои имя и фамилию, я всегда отвечаю что отделение привата в моем доме а его заведующий мой друг детства, интерес мошенников ко мне сразу же пропадает.
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:53
тю.. то якийсь ГонгКонг
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:32
В 2020 році в Україні заплановані три етапи підвищення пенсій – в січні, липні і грудні.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45896 ... -na-skilky
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:44
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:41
Викнеп - від викорінення неписьменності, або ліквідація неписьменності, якщо так тягне на революційну експресію. Бо лік без - це ліквідація безграмотності, а це - русизм
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:18
Навуходоносор Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Тим більше з неп, адже НЕП - це була "нова економічна політика", яку в час проведення не можна було ніяк поєднувати чи дискредитувати, а потім - згадувати більш ніж в підручниках історії. Варто ще зауважти, що нікому крім рашки і всяких ...станів ліквідація неписемності тоді була не потрібна, адже рівень освідченості і науковий розвиток у сусідів тоді, як і тепер, був значно вищий.
П.С. Дякую, що розтлумачили загалу зміст терміну, я випустив з уваги, що більшості це щось дуже далеке і маловідоме.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не хочу Вас образити, але зауважу, слово "лікнеп" вживалося в українській мові в тодішніх реаліях. Таке слово в 80-х чув від людей, які жили в той період. Також інші: "комнезам" ("комбєд"), наприклад. В ті часи, до речі, існувала політика "корєнізації", тобто українізації для УСРР. Втім один лозунг/назва руху не перекладався: "Стид долой". Були такі диваки в тодішній столиці УСРР.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем тратить такие деньги, если на балкон ВР пускают кого угодно с аппаратурой, позволяющей прочитать СМС на экране телефона депутата и определить подлинность его ролекса?
С тем же успехом можно снять любые секретные документы, с которыми работают депутаты.
Хорошо, что в СНБО и генштабе нет балконов для прессы.
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