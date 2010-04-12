Сибарит
Страшно представить, что выпускника трускавецкого гарварда получили доступ к секретным документам, Киев вечерний, 24.75/ 24.88-24.90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:30
Сибарит
Страшно представить, что выпускника трускавецкого гарварда получили доступ к секретным документам, Киев вечерний, 24.75/ 24.88-24.90
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:48
Просто я вирішив, що для людини, що взагалі пише розумно та докладно, якось воно...не до того. Дякую, що не сприйняли, як образу Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, русизмів, українізмів та гуглперекладу..з повагою
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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