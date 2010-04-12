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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2611261226132614

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:30

Сибарит

Страшно представить, что выпускника трускавецкого гарварда получили доступ к секретным документам, Киев вечерний, 24.75/ 24.88-24.90
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:48

  orest написав:Навуходоносор Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Тим більше з неп, адже НЕП - це була "нова економічна політика", яку в час проведення не можна було ніяк поєднувати чи дискредитувати, а потім - згадувати більш ніж в підручниках історії. Варто ще зауважти, що нікому крім рашки і всяких ...станів ліквідація неписемності тоді була не потрібна, адже рівень освідченості і науковий розвиток у сусідів тоді, як і тепер, був значно вищий.
П.С. Дякую, що розтлумачили загалу зміст терміну, я випустив з уваги, що більшості це щось дуже далеке і маловідоме.

Просто я вирішив, що для людини, що взагалі пише розумно та докладно, якось воно...не до того. Дякую, що не сприйняли, як образу :) Дратує загальний рівень неписемності( Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, українізмів у російськомовній версії та гуглперекладу..з повагою
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:20

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  greenozon написав:В 2020 році в Україні заплановані три етапи підвищення пенсій – в січні, липні і грудні.

https://news.finance.ua/ua/news/-/45896 ... -na-skilky


Ага ага... 8) и ещё шапки по ночам
Зеленизм как идеология идиотизма.

Происходит то, что должно происходить.
Зеленые не могут справиться с управлением государством.
Доходы бюджета падают.
Зачем платить деньги квнщикам ?
Таможня Нефедова , на 20 процентов собирает меньше.
Кабмин и ВР не может справится со схемой Яценко.
Мвф в шоке от премьера , Богдана и фактора Коломойского.
Полиция, СБУ и ДФС закуклились и находятся в шоке от реформ и новых лиц.
Вместо Турчинова назначен мер Луганска забыл его фамилию и Сивохо.
Самые умные "зеленые" крысы бегут с поезда, где нормальным пассажиром работает Президент Украины.
Страшный кадровый голод. Квнщики и члены их семей закончились, а нормальные люди, понимают , что впереди тупик.
Путин сейчас на подъеме и кураже, а Бубочка лезет ему в пасть.
Государство строит финансовую пирамиду, занимая все больше и больше под 17-20 годовых.
Полностью отсутствует стратегия реформ и вообще любая стратегия.
Зеленский устал.
Его электорат начал чуять , что то недоброе. То есть не будет ни халявы, ни манны небесной, ни дешевых кредитов , ни коммуналки.
Зеленизм как идеология аматоров, за все хорошее против всего плохого себя исчерпывает в турбо режиме.
Ненависть патриотов копится и ждет своего момента, сдерживаясь только страхом потерять государство и сыграть на руку Путину, но в то же время ими создаются различные структуры, которые если что, смогут подхватить разваливающиеся государство.
Ser Fil
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