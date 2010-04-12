Додано: Нед 03 лис, 2019 22:40

... ну хоч імпічменту навесні не зробіть..... - дайте людині себе проявити!... зачекайТЕ хоч до літа!..... а там, якщо буде "теперішня ситуейшн", то і Долярчик буде........ буде НЕ ходити на жодні вибори в жодному разі!!!



... далі собі виберете пороха.... і будете кричати: "халва! - халва!"