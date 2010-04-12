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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:30
Сибарит
Страшно представить, что выпускника трускавецкого гарварда получили доступ к секретным документам, Киев вечерний, 24.75/ 24.88-24.90
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ryabchenko2
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:48
orest написав:Навуходоносор
Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Тим більше з неп, адже НЕП - це була "нова економічна політика", яку в час проведення не можна було ніяк поєднувати чи дискредитувати, а потім - згадувати більш ніж в підручниках історії. Варто ще зауважти, що нікому крім рашки і всяких ...станів ліквідація неписемності тоді була не потрібна, адже рівень освідченості і науковий розвиток у сусідів тоді, як і тепер, був значно вищий.
П.С. Дякую, що розтлумачили загалу зміст терміну, я випустив з уваги, що більшості це щось дуже далеке і маловідоме.
Просто я вирішив, що для людини, що взагалі пише розумно та докладно, якось воно...не до того. Дякую, що не сприйняли, як образу
Дратує загальний рівень неписемності( Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, українізмів у російськомовній версії та гуглперекладу..з повагою
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:20
Ага ага...
и ещё шапки по ночам
Зеленизм как идеология идиотизма.
Происходит то, что должно происходить.
Зеленые не могут справиться с управлением государством.
Доходы бюджета падают.
Зачем платить деньги квнщикам ?
Таможня Нефедова , на 20 процентов собирает меньше.
Кабмин и ВР не может справится со схемой Яценко.
Мвф в шоке от премьера , Богдана и фактора Коломойского.
Полиция, СБУ и ДФС закуклились и находятся в шоке от реформ и новых лиц.
Вместо Турчинова назначен мер Луганска забыл его фамилию и Сивохо.
Самые умные "зеленые" крысы бегут с поезда, где нормальным пассажиром работает Президент Украины.
Страшный кадровый голод. Квнщики и члены их семей закончились, а нормальные люди, понимают , что впереди тупик.
Путин сейчас на подъеме и кураже, а Бубочка лезет ему в пасть.
Государство строит финансовую пирамиду, занимая все больше и больше под 17-20 годовых.
Полностью отсутствует стратегия реформ и вообще любая стратегия.
Зеленский устал.
Его электорат начал чуять , что то недоброе. То есть не будет ни халявы, ни манны небесной, ни дешевых кредитов , ни коммуналки.
Зеленизм как идеология аматоров, за все хорошее против всего плохого себя исчерпывает в турбо режиме.
Ненависть патриотов копится и ждет своего момента, сдерживаясь только страхом потерять государство и сыграть на руку Путину, но в то же время ими создаются различные структуры, которые если что, смогут подхватить разваливающиеся государство.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:40
... ну хоч імпічменту навесні не зробіть..... - дайте людині себе проявити!... зачекайТЕ хоч до літа!..... а там, якщо буде "теперішня ситуейшн", то і Долярчик буде........ буде НЕ ходити на жодні вибори в жодному разі!!!
... далі собі виберете пороха.... і будете кричати: "халва! - халва!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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