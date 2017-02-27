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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:30
Сибарит
Страшно представить, что выпускника трускавецкого гарварда получили доступ к секретным документам, Киев вечерний, 24.75/ 24.88-24.90
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ryabchenko2
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:48
orest написав:Навуходоносор
Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Тим більше з неп, адже НЕП - це була "нова економічна політика", яку в час проведення не можна було ніяк поєднувати чи дискредитувати, а потім - згадувати більш ніж в підручниках історії. Варто ще зауважти, що нікому крім рашки і всяких ...станів ліквідація неписемності тоді була не потрібна, адже рівень освідченості і науковий розвиток у сусідів тоді, як і тепер, був значно вищий.
П.С. Дякую, що розтлумачили загалу зміст терміну, я випустив з уваги, що більшості це щось дуже далеке і маловідоме.
Просто я вирішив, що для людини, що взагалі пише розумно та докладно, якось воно...не до того. Дякую, що не сприйняли, як образу
Дратує загальний рівень неписемності( Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, українізмів у російськомовній версії та гуглперекладу..з повагою
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:59
Навуходоносор написав:
Дратує загальний рівень неписемності( Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, українізмів у російськомовній версії та гуглперекладу..з повагою
Даруйте, але тоді краще - "від американІзмів".
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g_al1
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:20
что-то оффтоп не интересный эти выходные
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29
yama написав: Pupsik написав:
Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((
другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е.
??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить
Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29
Всем доброго утра!
С утра межбанк немного вверх (+ 4 коп.), а продажа доллара в ТАS2U - вниз (- 3 коп.). Сейчас можно взять по 24.87 грн.
Что-то знают?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:32
Чернівці 24.74-24.83
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:45
sergey_sryvkin написав: yama написав: Pupsik написав:
Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((
другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е.
??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить
Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...
Кривой Рог, две можно.
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qreaton
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