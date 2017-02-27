RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2612261326142615>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:30

Сибарит

Страшно представить, что выпускника трускавецкого гарварда получили доступ к секретным документам, Киев вечерний, 24.75/ 24.88-24.90
ryabchenko2
 
Повідомлень: 137
З нами з: 02.04.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:48

  orest написав:Навуходоносор Та ні, ликбезь тоді був і "в Африці" ликбезь і ніяк не перекладався. Тим більше з неп, адже НЕП - це була "нова економічна політика", яку в час проведення не можна було ніяк поєднувати чи дискредитувати, а потім - згадувати більш ніж в підручниках історії. Варто ще зауважти, що нікому крім рашки і всяких ...станів ліквідація неписемності тоді була не потрібна, адже рівень освідченості і науковий розвиток у сусідів тоді, як і тепер, був значно вищий.
П.С. Дякую, що розтлумачили загалу зміст терміну, я випустив з уваги, що більшості це щось дуже далеке і маловідоме.

Просто я вирішив, що для людини, що взагалі пише розумно та докладно, якось воно...не до того. Дякую, що не сприйняли, як образу :) Дратує загальний рівень неписемності( Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, українізмів у російськомовній версії та гуглперекладу..з повагою
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 21.09.13
Подякував: 764 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:Дратує загальний рівень неписемності( Читаю, буває, УП, стрічку новин і волосся сторчма стає від американизмів, українізмів у російськомовній версії та гуглперекладу..з повагою

Даруйте, але тоді краще - "від американІзмів".
g_al1
 
Повідомлень: 33
З нами з: 15.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что-то оффтоп не интересный эти выходные
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1510
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29

  yama написав:
  Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((

другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. :shock: ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 19.02.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:29

Всем доброго утра!
С утра межбанк немного вверх (+ 4 коп.), а продажа доллара в ТАS2U - вниз (- 3 коп.). Сейчас можно взять по 24.87 грн.
Что-то знают?
Anadonta
 
Повідомлень: 607
З нами з: 25.11.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.74-24.83
витя
 
Повідомлень: 329
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:
  yama написав:
  Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((

другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. :shock: ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...
Кривой Рог, две можно.

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
 
Повідомлень: 932
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:31

sergey_sryvkin написав:
  yama написав:
  Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((

другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. :shock: ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...


Зачем Северодонецьк?
Коростень! Всего полтора часа на электричке и вы в Столице :D
vladus17
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 21.03.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:40

vladus17
господа что происходит на рынке?
не уже ли это тренд?
и стабильно идём сначала к 21?
выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 21.04.11
Подякував: 489 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2612261326142615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6733 1469292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 09:59
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1612, 1613, 1614
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16138 1944240
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 16:47
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34684
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78303)
04.11.2019 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.