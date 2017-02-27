Так Вы сами все знаете! Зачем спросили:))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:44
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:00
Самое время требовать кредиты в долларах. На тридцать лет под покупку хрущей на Борщаговке.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:05
я это писал когда доллар был еще по 26
Востаннє редагувалось yama в Пон 04 лис, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:10
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 49 334,91(51 680,56 − 2 345,65) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 16 571(19 490 − 2 919) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.
Двотижневі залучення НБУ 15,5%(16,5%): 57 707 - 52 569 = + 5 138
Загальна ліквідність 49 334,91 + 16 571 - 0.00 = 65 905,91(71 170,56 − 5 264,65(+ 2 677,04)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю КУПИВ 30 млн.долярів на 740,32 млн.грн., та це нічого не додало до загальної ліквідності, бо все зʼїли двотижневі сертифікати НБУ і Автономні чинники!
Такі так, - Автономні чинники забрали -866,97 млн.грн. Це більше ніж додав НБУ купляючи валюту.
Вже ДЕСЯТИЙ раз поспіль сушать готівку, додаючи 94,48 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та ще Інші операції додали хорошенько, як для них, аж 323,89 млн.грн. А ось Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб це все зʼїли на - 1 285,34 млн.грн.
Загальна ліквідність впала, і вона дістала середнє значення зверху.
52(54) банка, здається, дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Та овернайти впали на − 2 919 млн.грн., і коррахунки впали на − 2 345,65 млн.грн. Останні знову пішли під норматив ліквідності. Ось що роблять сертифікати НБУ з коригування ліквідності! Не дивлячись на те, що ставка впала до 15,5%, та вона вища за короткострокові ОВДП і ось чому б на них не розмістити аж на 5 138 млн.грн. більше.
Загальна величина залучення НБУ на сертифікати з коригування ліквідності у пʼятницю досягла 57 707 млн.грн. від 60 банків.
Грошей для купівлі доляра впритул. Також, здається, малувато і для проведення наступного аукціону. Мабуть хтось буде продавати валюту.
Першоджерела:
ВО
PS
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за пʼятницю:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки купили ОВДП на 244983,36 − 244933,61 = +49,75(−268,84) млн.грн.;
- Юрособи навпаки знову трошки продали на 20587,91 − 20612,05 = −24,14(−17,06) млн.грн.;
- Фізичні також символічно продали на 3648,5 − 3649,42 = −0,92(− 15,48) млн.грн.;
- І нерезиденти забезпечили купівлю банкав ПРОДАВШИ всього 96969,36 − 96994,04 = −24,68 (+ 301,38) млн.грн.
Далі буде...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.11.2019.................2479,4092
Доллар прибавил 6 копеек.
Открылись на 4 копейки выше закрытия пятницы. Покупатели не оценили такую прибавку, и котировки без оборотов снизились на 8 копеек менее, чем за час. Стал ли первым покупателем НБУ, пока не ведомо, но активная торговля стартовала в балансе. До 12 котировки символически опустились на 1 копейку.
Анализ ликвидности рисует покупку в пятницу около 30 млн, однако эти данные расходятся с опубликованными результатами интервенций, которые говорят о покупке 42 млн. Завтра посмотрим, не было ли погашения старого рефинанса.
Небольшое сокращение ликвидности произошло за счет увеличения объема тендерных депосертификатов. Частично этот рост компенсирован уменьшением объема суточных.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
31.10.2019
Усього, млн дол. США 420.9
В четверг обороты остались на уровне среды, однако НБУ купил 85 млн. Т.о. чистый спрос значительно уменьшился и составил около 336 млн.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32
СередньоМісячна
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157
01.08.19 13599,32 25,272981 -0,368830
01.09.19 15110,41 24,719826 -0,553155
01.10.19 16794,43 24,843253 0,123426
СередньоМісячна ВИРОСЛА по відношенню до попереднього місяця, десь на пів відсотка. Та це ще меньше, ніж дають депозіти по гривні в банках за місяц.
В жовтні 2017 СередньоМісячна також росла, а ось в жовтні 2018 навпаки падала.
Оберти ЧУТТЄВО ВИРОСЛИ по відношенню до попереднього місяця і, також, встановили рекорд за весь час відстежування.
Економіка потребує більше валюти і вона її має!
Жовтень став першим місяцем осіннього знецінення гривні.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:39
7
24.75-24.78/24.81-24.84
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:42
чето дорого. неподалеку в константиновке и дружковке можно и за 5-6 кусков найти...
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