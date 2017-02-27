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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2612261326142615

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:44

  uaprofi написав:vladus17
господа что происходит на рынке?
не уже ли это тренд?
и стабильно идём сначала к 21?
выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо?


Так Вы сами все знаете! Зачем спросили:))
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:00

  vladus17 написав:
  uaprofi написав:vladus17
господа что происходит на рынке?
не уже ли это тренд?
и стабильно идём сначала к 21?
выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо?


Так Вы сами все знаете! Зачем спросили:))


Самое время требовать кредиты в долларах. На тридцать лет под покупку хрущей на Борщаговке.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:05

  uaprofi написав:vladus17
господа что происходит на рынке?
не уже ли это тренд?
и стабильно идём сначала к 21?
выходит лучше всё валюту сейчас сдавать и ложить на грн. депо?
я это писал когда доллар был еще по 26 :wink:
Востаннє редагувалось yama в Пон 04 лис, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:10

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 49 334,91(51 680,56 − 2 345,65) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 16 571(19 490 − 2 919) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Двотижневі залучення НБУ 15,5%(16,5%): 57 707 - 52 569 = + 5 138

Загальна ліквідність 49 334,91 + 16 571 - 0.00 = 65 905,91(71 170,56 − 5 264,65(+ 2 677,04)) млн. гривень.

НБУ в пʼятницю КУПИВ 30 млн.долярів на 740,32 млн.грн., та це нічого не додало до загальної ліквідності, бо все зʼїли двотижневі сертифікати НБУ і Автономні чинники!

Такі так, - Автономні чинники забрали -866,97 млн.грн. Це більше ніж додав НБУ купляючи валюту.
Вже ДЕСЯТИЙ раз поспіль сушать готівку, додаючи 94,48 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та ще Інші операції додали хорошенько, як для них, аж 323,89 млн.грн. А ось Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб це все зʼїли на - 1 285,34 млн.грн.

Загальна ліквідність впала, і вона дістала середнє значення зверху.

52(54) банка, здається, дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Та овернайти впали на − 2 919 млн.грн., і коррахунки впали на − 2 345,65 млн.грн. Останні знову пішли під норматив ліквідності. Ось що роблять сертифікати НБУ з коригування ліквідності! Не дивлячись на те, що ставка впала до 15,5%, та вона вища за короткострокові ОВДП і ось чому б на них не розмістити аж на 5 138 млн.грн. більше.

Загальна величина залучення НБУ на сертифікати з коригування ліквідності у пʼятницю досягла 57 707 млн.грн. від 60 банків.

Грошей для купівлі доляра впритул. Також, здається, малувато і для проведення наступного аукціону. Мабуть хтось буде продавати валюту.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за пʼятницю:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки купили ОВДП на 244983,36 − 244933,61 = +49,75(−268,84) млн.грн.;
- Юрособи навпаки знову трошки продали на 20587,91 − 20612,05 = −24,14(−17,06) млн.грн.;
- Фізичні також символічно продали на 3648,5 − 3649,42 = −0,92(− 15,48) млн.грн.;
- І нерезиденти забезпечили купівлю банкав ПРОДАВШИ всього 96969,36 − 96994,04 = −24,68 (+ 301,38) млн.грн.

Далі буде...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.11.2019.................2479,4092
Доллар прибавил 6 копеек.
Открылись на 4 копейки выше закрытия пятницы. Покупатели не оценили такую прибавку, и котировки без оборотов снизились на 8 копеек менее, чем за час. Стал ли первым покупателем НБУ, пока не ведомо, но активная торговля стартовала в балансе. До 12 котировки символически опустились на 1 копейку.
Анализ ликвидности рисует покупку в пятницу около 30 млн, однако эти данные расходятся с опубликованными результатами интервенций, которые говорят о покупке 42 млн. Завтра посмотрим, не было ли погашения старого рефинанса.
Небольшое сокращение ликвидности произошло за счет увеличения объема тендерных депосертификатов. Частично этот рост компенсирован уменьшением объема суточных.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
31.10.2019
Усього, млн дол. США 420.9
В четверг обороты остались на уровне среды, однако НБУ купил 85 млн. Т.о. чистый спрос значительно уменьшился и составил около 336 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32

СередньоМісячна


СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157
01.08.19 13599,32 25,272981 -0,368830
01.09.19 15110,41 24,719826 -0,553155
01.10.19 16794,43 24,843253 0,123426

СередньоМісячна ВИРОСЛА по відношенню до попереднього місяця, десь на пів відсотка. Та це ще меньше, ніж дають депозіти по гривні в банках за місяц.

В жовтні 2017 СередньоМісячна також росла, а ось в жовтні 2018 навпаки падала.

Оберти ЧУТТЄВО ВИРОСЛИ по відношенню до попереднього місяця і, також, встановили рекорд за весь час відстежування.

Економіка потребує більше валюти і вона її має!

Жовтень став першим місяцем осіннього знецінення гривні.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:39

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24.75-24.78/24.81-24.84
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:42

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:
  Pupsik написав:Господи! Какие деньги?! - у него просили 10 к/уе - сказал, что нету (((

другое интересует ГДЕ ГДЕ можна купить крышу над головой за 10 000 у.е. :shock: ??? за такую цену я даже готов недостающее с кредиток с кред лимита налом снять и купить

Cєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне...

чето дорого. неподалеку в константиновке и дружковке можно и за 5-6 кусков найти...
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