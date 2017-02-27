Додано: Пон 04 лис, 2019 12:32



СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.



Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта

________МБ____чна______на поперед

01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380

01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830

01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640

01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970

01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510

01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550

01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595

01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351

01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050

01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620

01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080

01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847

01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630

01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498

01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753

01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581

01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900

01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170

01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460

01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607

01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056

01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247

01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157

01.08.19 13599,32 25,272981 -0,368830

01.09.19 15110,41 24,719826 -0,553155

01.10.19 16794,43 24,843253 0,123426



СередньоМісячна ВИРОСЛА по відношенню до попереднього місяця, десь на пів відсотка. Та це ще меньше, ніж дають депозіти по гривні в банках за місяц.



В жовтні 2017 СередньоМісячна також росла, а ось в жовтні 2018 навпаки падала.



Оберти ЧУТТЄВО ВИРОСЛИ по відношенню до попереднього місяця і, також, встановили рекорд за весь час відстежування.



Економіка потребує більше валюти і вона її має!



Жовтень став першим місяцем осіннього знецінення гривні.



ВО



Хай щастить!

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.