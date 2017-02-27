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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2612261326142615>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:19

  yama написав:а между делом это очень перспективная инвестиция туда попрут все деньги мира , когда возвратиться мир , гуманитарные инвестиционные и другие проекты . Ну и не забываем за Донецк\Луганск - это очень выгодная инвестиция правда рисковая ... деньги туда пойдут ... вот только когда и как сейчас верно оформить там недвижимость наверное надо и по украинскому и по местному законодательству ... а так это наверное низ для входа :roll: Это мой прогноз.

Сугубо спекуляция. Краткосрочная.
С непонятными целями и доходностью.
Ибо деловая активность региона угасает вместе с угасанием украинского ГМК, при этом никаких компенсаторов, в отличии от того же приднепровья, здесь нет (и не будет).

А просто для жизни место одно из худших мест на территории украины, даже если отбросить фактор боевых действий.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:21

  s0v7a написав:[color=#800080][size=120]
Вже ДЕСЯТИЙ раз поспіль сушать готівку, додаючи 94,48 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та ще Інші операції додали хорошенько, як для них, аж 323,89 млн.грн. А ось Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб це все зʼїли на - 1 285,34 млн.грн.

У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

А ведь денежный поток из этой плотины эту начнут спускать.. Когда то...
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января,а также возможного влияния на курс уменьшения доходов от транзита,на перёд дякую!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:39

  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января,а также возможного влияния на курс уменьшения доходов от транзита,на перёд дякую!

Думаю у РФ выбирают между 2 путями:
- Цепляться за рынок что бы не пускать штатовский газ = подписание договора в ноебре с.г.
- Цепляться за "величие" и тем самым взвинтить цены на газ в Европе зимой = подписание договора май-июль.
Мне здаётся что пойдут по второму пути с вероятностью 70/30
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:41

  escobar написав:
У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

А ведь денежный поток из этой плотины эту начнут спускать.. Когда то...


Кто куда будет что спускать?

Эта подушка служит демпфирующим элементом в те месяца,в которые бюджет не выполняется по доходам.

Но никто не заметил,что власть сначала приняла бюджет Гроси,а потом вдруг стала его кромсать и придумала массовые сокращения расходной части?

Меньше субсидий на оплату ЖКХ,сокращения в госаппарате,думаю будут резать капитальные расходы\распилы.

Единственная загадка и возможный фактор девала это усыхание ручейка валюты за транзит газа,а так дорога на 23 весной светит ярче самого светлого.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:49

  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января..

наберите в ютубе - валентин землянский
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:54

  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января,а также возможного влияния на курс уменьшения доходов от транзита,на перёд дякую!

https://censor.net.ua/ua/news/3157565/r ... o_pytannya
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56

  somilitark написав:
  escobar написав:
У казначейства вообще 50 лярдов сейчас заморожены.

А ведь денежный поток из этой плотины эту начнут спускать.. Когда то...


Кто куда будет что спускать?

Эта подушка служит демпфирующим элементом в те месяца,в которые бюджет не выполняется по доходам.

Но никто не заметил,что власть сначала приняла бюджет Гроси,а потом вдруг стала его кромсать и придумала массовые сокращения расходной части?

Только вот впрыски кеша из закромов казначейства в большой долей вероятности приводят к прыжкам вверх.
Как в начале октября.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:57

  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января,а также возможного влияния на курс уменьшения доходов от транзита,на перёд дякую!


Гончарук: Ми вимагатимемо довгострокового транзитного контракту з РФ
Укрінформ 01.11.2019
Переговори щодо збереження транзиту тривають, назвати чіткі терміни підписання угоди з РФ наразі не можна.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Укрінформ.
"Угода підписується не лише з української сторони. Для того, щоб вона була підписана, нам потрібно домовитися про умови цієї угоди. Ми робимо усе для того, щоб угода була підписана у максимально короткий термін. Переговори тривають. Але, як ви знаєте, з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, не найпростіші відносини", - сказав Гончарук.
Він вважає, що чіткий термін підписання угоди наразі назвати не можна.
"Чіткий термін підписання угоди я вам сказати не можу, бо для цього треба, щоб її підписала російська сторона. Коли ми досягнемо чітких домовленостей про підписання, буде видно. Але ми зараз стоїмо на захисті українських інтересів. Це означає, що ми вимагатимемо довгострокового контракту, а не на один рік. Ми будемо вимагати гарантій транзиту у достатньому об'ємі", - зазначив Гончарук.
За його словами, докладаються зусилля, щоб угода була підписана якнайшвидше. Гончарук нагадав, що вчора був проголосований у другому читанні закон про анбандлінг Нафтогазу, що дає змогу працювати за європейськими правилами і апелювати до європейських партнерів щодо спільної позиції на переговорах.
"Це наближає нас до мети", - додав Гончарук.
Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня у Брюсселі з двосторонньої зустрічі між Україною і Єврокомісією розпочалася низка заходів в рамках тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.
Європейські партнери запропонували, аби було підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування.
Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що наступний раунд транзитних переговорів, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:59

Уточнение данных по интервенциям

  Сибарит написав:Анализ ликвидности рисует покупку в пятницу около 30 млн, однако эти данные расходятся с опубликованными результатами интервенций, которые говорят о покупке 42 млн. Завтра посмотрим, не было ли погашения старого рефинанса.

Уже посмотрел :)
Оказалось, что погашение старого рефинанса на сумму 312 млн.грн. произошло в четверг 31. Это означает, что в четверг НБУ выкупил не 85 млн, а почти 100.
Сегодняшний анализ ликвидности говорит правду, в пятницу НБУ взял дежурные 30 млн.
Данные сошлись.
Сибарит
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