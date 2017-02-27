Додано: Пон 04 лис, 2019 13:57

somilitark написав: Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января,а также возможного влияния на курс уменьшения доходов от транзита,на перёд дякую! Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января,а также возможного влияния на курс уменьшения доходов от транзита,на перёд дякую!

Укрінформ 01.11.2019Переговори щодо збереження транзиту тривають, назвати чіткі терміни підписання угоди з РФ наразі не можна.Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Укрінформ."Угода підписується не лише з української сторони. Для того, щоб вона була підписана, нам потрібно домовитися про умови цієї угоди. Ми робимо усе для того, щоб угода була підписана у максимально короткий термін. Переговори тривають. Але, як ви знаєте, з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, не найпростіші відносини", - сказав Гончарук.Він вважає, що чіткий термін підписання угоди наразі назвати не можна."Чіткий термін підписання угоди я вам сказати не можу, бо для цього треба, щоб її підписала російська сторона. Коли ми досягнемо чітких домовленостей про підписання, буде видно. Але ми зараз стоїмо на захисті українських інтересів. Це означає, що ми вимагатимемо довгострокового контракту, а не на один рік. Ми будемо вимагати гарантій транзиту у достатньому об'ємі", - зазначив Гончарук.За його словами, докладаються зусилля, щоб угода була підписана якнайшвидше. Гончарук нагадав, що вчора був проголосований у другому читанні закон про анбандлінг Нафтогазу, що дає змогу працювати за європейськими правилами і апелювати до європейських партнерів щодо спільної позиції на переговорах."Це наближає нас до мети", - додав Гончарук.Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня у Брюсселі з двосторонньої зустрічі між Україною і Єврокомісією розпочалася низка заходів в рамках тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.Європейські партнери запропонували, аби було підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування.Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що наступний раунд транзитних переговорів, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.