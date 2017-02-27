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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2612261326142615

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 333
Не нижче 24.50
55%
184
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
38
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:00

somilitark
НБУ очікує скорочення транзиту газу до 50 млрд куб. м в 2020 р і 30 млрд куб. м з 2021р
Інтерфакс-Україна 31.10.2019
Обсяг транзиту природного газу через Україну може скоротитися з близько 90 млрд куб. м в 2019 році до 50 млрд куб. м в 2020 році і до 30 млрд куб. м з 2021 року, такий базовий прогноз закладає Національний банк України.
Як наголошується в інфляційному звіті, опублікованому НБУ в четвер увечері, прямі втрати економіки в порівнянні з обсягами транзиту на рівні 2019 складуть 0,6% ВВП в 2020 році і 0,9% ВВП в 2021 році і в подальшому.
"Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як більш високі, так і більш низькі обсяги транзиту", - наголошується в документі.
Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд.
"Його припинення призведе не тільки до прямих втрат валютних надходжень, а й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки і забезпечення власних потреб України газом в цілому", - зазначає НБУ, вказуючи, що наразі переговори про новий контракт з транзиту російського газу тривають, і визначеності в цьому питанні немає.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:06

  KirillT8 написав:Гончарук: Ми вимагатимемо довгострокового транзитного контракту з РФ

Какие могут быть "довгострокові контракти" с "агрессором"? Гончарук случайно не коллаборант?

Всё равно что евреи контрактовали бы поставки газа у Гитлера

"Патриотам" пора уже "или крестик снять, или трусы одеть"

Куда подевался легендарный "газ украинской добычи"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 04 лис, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем спасибо за ответы,плюсануть почему-то не могу,ошибка какая-то.

Больше всего понятна позиция НБУ,он реально смотрит на вещи.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:24

  Клаус написав:
  somilitark написав:Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января..

наберите в ютубе - валентин землянский


Бугага. Вы действительно советуете узнать у человека с газпромовской кормушки, что он думает про украинский трназит? Бугага.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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