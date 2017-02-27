somilitark НБУ очікує скорочення транзиту газу до 50 млрд куб. м в 2020 р і 30 млрд куб. м з 2021р Інтерфакс-Україна 31.10.2019 Обсяг транзиту природного газу через Україну може скоротитися з близько 90 млрд куб. м в 2019 році до 50 млрд куб. м в 2020 році і до 30 млрд куб. м з 2021 року, такий базовий прогноз закладає Національний банк України. Як наголошується в інфляційному звіті, опублікованому НБУ в четвер увечері, прямі втрати економіки в порівнянні з обсягами транзиту на рівні 2019 складуть 0,6% ВВП в 2020 році і 0,9% ВВП в 2021 році і в подальшому. "Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як більш високі, так і більш низькі обсяги транзиту", - наголошується в документі. Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту складають близько $ 3 млрд. "Його припинення призведе не тільки до прямих втрат валютних надходжень, а й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки і забезпечення власних потреб України газом в цілому", - зазначає НБУ, вказуючи, що наразі переговори про новий контракт з транзиту російського газу тривають, і визначеності в цьому питанні немає.
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