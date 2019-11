Додано: Пон 04 лис, 2019 14:24

Клаус написав: somilitark написав: Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января.. Добрый всем день,попрошу Вас высказать мысли по поводу перспектив транзита газа с 1-го января..

наберите в ютубе - валентин землянский наберите в ютубе - валентин землянский



Бугага. Вы действительно советуете узнать у человека с газпромовской кормушки, что он думает про украинский трназит? Бугага. Бугага. Вы действительно советуете узнать у человека с газпромовской кормушки, что он думает про украинский трназит? Бугага.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.